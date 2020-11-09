拜登勝選美元臉綠 人民幣創2017年以來最大單周漲幅

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，但在市場預期擴大財政刺激下，美元指數上周大貶 1.9%，離岸人民幣則大漲 1.6%，創 2017 年 1 月以來最大單周漲幅。周一離岸人民幣兌美元升值 0.4%，一度來到 6.5649。

人民幣創下 27 個月以來新高。(來源：Bloomberg)

6 月初以來，中國經濟展開復甦，具吸引力的債券殖利率吸引外資流入，同時推高人民幣一路走高，投資人並押注拜登當選後將與中國建立更穩定的關係。

人民幣走高也受惠於美元的走弱，由於美國總統大選最終結果即將確定，市場擔心財政刺激的力道加大，美元指數延續跌勢，周一一度跌到 91.1285，創下 9 月初以來的新低。

不過，人民幣的走勢太強，投資人可能要關注中國的經濟數據及人行釋出的信號，由於目前官方並未採取任何措施來抑制人民幣升值，使得人民幣資產持續維持吸引力，據《彭博社》的數據顯示，截至中午，外資購買陸股的金額已達 184 億人民幣 (約 28 億美元)，創下第二大單日買超紀錄。

另外，中國目前已脫離疫情干擾，預估出口和消費將持續復甦，10 年期公債殖利率從 4 月起一路走高，周一來到 3.265%，創下 2019 年 1 月以來新高，而同期美債殖利率則為 0.8%，兩者間的利差進一步擴大。

豐業銀行 (Scotiabank) 策略師 Gao Qi 表示，只要美元繼續疲軟，人民幣就會進一步升值，只能減緩速度，但不能逆轉升勢，並著手調升原本年底人民幣目標價 6.7，並預期接下來人行可能會對人民幣匯率單向波動發出預警，以及進一步放寬資本流出。