〈美國總統大選〉一文掌握 拜登對美中台議題的看法

美國大選雖然勝負未定,目前民主黨總統候選人拜登掌握的選舉人票票數逐漸逼近當選門檻 270 張,若拜登最終入主白宮,將梳理川普主政時期多項美中政策,包括貿易和關稅、科技戰與制裁中企、台美關係,以下整理他在這些議題發表的言論。

1. 貿易和關稅

走傳統外交路線的拜登曾說,與中國完全脫鉤「不切實際」,最終會回過頭來傷到自己;他也在選前屢次抨擊關稅,表示上台後將取消對中國進口商品課徵的關稅,「美國正以錯誤的方法追擊中國,中國一直在竊取智慧財產權,這種狀況必須結束... 關鍵在於適當的行動,中國必須遵守國際規則。」

拜登幕僚在大選登場幾天前重申,如果拜登當選總統,將與盟國商量過後再決定對中關稅政策,希望透過「集體槓桿力量(Collective leverage)」強化抗中。

然而新冠肺炎疫情爆發後,美國民眾對中國觀感惡化,抗中儼然成為美國不分政黨的共識。預料拜登上台將延續此方向,但調整川普時期的政策,改採結合盟友圍堵的方式向中國施壓,不會單打獨鬥。

在第二場總統選舉辯論會中,拜登被問到如何讓中國為隱匿疫情付出代價,具體的對策是什麼?他當時的說法和有關關稅的發言相近,將要求中國遵守國際社會規則,不會像川普打壞和盟友的關係。他並批評,習近平、普丁還有金正恩是「惡棍」(thug)。

2. 華為禁令、供應鏈轉移

在科技戰和制裁中企方面,拜登很少直接發表言論,但預料在美中維持對抗、但關係趨於和緩的情況下,先前受到打壓的華為、中芯可能得以暫時鬆一口氣。

事實上,在美國大選登場前,陸續有市場傳言指華為供應商獲准供貨,包括三星顯示器可提供 OLED 面板 (據傳是 OLED 面板)、據傳 Sony 和豪威科技 (Omnivision) 可繼續供應 CMOS 影像感測器。英特爾和超微 (AMD) 已經證實可出貨晶片給華為。

和川普一樣,拜登也希望更多製造業回流美國,尤其看重醫療用品供應。

拜登提出 4000 億美元買美國貨計畫,要求政府購買國內產品,並提高對「美國製造」商品標籤的要求。他的計畫包括修改稅法,鼓勵製藥業在美國生產,並移除任何類別中鼓勵外包的條款。

拜登也承諾要提供給獎勵給在美國設立產線的企業,如果企業把產線移到海外的企業,也將追回獎勵。

3. 台美關係

美國在川普執政期間通過「台灣旅行法」等多項友台政策,且過去短短一年來推動對台軍售案,令人好奇,支持一中政策的拜登是否會推翻多項川普主政時期的對台立場。

拜登的立場或許可從他最近的投書一窺端倪。他 10 月下旬投書世界日報,以「為我們家庭更繁榮的未來 (More Prosperous Future For Our Families)」為題,拜登表示,台灣是「開放社會有效控制新冠病毒的典範」,新冠肺炎 (COVID-19) 證明美國不能與世界隔絕,必須和其他國家攜手合作。

拜登在投書中說,美國是一個太平洋強國,將與盟友並肩,增進美國在亞太地區共享的繁榮、安全與價值,「包括深化台美關係」。他在文中形容,台灣是「具有領先地位的民主政體、主要經濟體和科技重鎮」。