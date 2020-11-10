2020年行情大好 拜登時代對晶片股是利多還是利空？

2020 美國選舉結果大致底定，Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 預測，拜登時代的外交和綠能政策，可能對晶片業帶來若干變化。

外交和貿易

Kumar 表示，雖然研究團隊還不確定拜登主政下的美中緊張關係是否會減弱，但不大可能惡化，只要有任何改善都有益晶片公司，因為目前晶片市場正在成長，而供應鏈問題仍存在。

假如美中關係改善，Kumar 表示，蘋果 (AAPL-US)、安森美半導體 (On Semiconductor)(ON-US)、Microchip(MCHP-US)、Semtech(SMTC-US ) 將受益。

Kumar 說，若拜登政府放寬華為禁令，將嘉惠科沃 (Qorvo)(QRVO-US)、思佳訊 (SWKS-US)。

財政刺激、綠能

拜登政府預料將推動新一輪財政刺激措施，這會帶動消費裝置領域的晶片類股成長，例如新一代 iPhone，因此有利蘋果；以及遊戲主機製造商如微軟 (MSFT-US)、Sony(SNE-US)。

Kumar 表示，拜登力推綠能，也可能有利 Microchip、安森美半導體和 Cree(CREE-US)。

拜登也矢言撤銷川普政府推動的減稅，雖然在參議院可能由共和黨主掌的情況下，還不清楚他要如何兌現政見。

5G 網路

川普和拜登時代對晶片股的共通點是，5G 仍將是帶動成長的要角。隨著 5G 無線基礎建設在世界各地建置，物聯網 (IoT) 成長、資料中心需求攀升，Kumar 看好博通 (AVGO-US)、Marvell Technology(MRVL-US)、Macom Technology Solutions(MTSI-US)。

美股主要指數周一盤初因疫苗消息和拜登勝選大漲，道瓊指數、標普 500 盤中都改寫歷史新高，但尾盤都收斂漲幅，那斯達克綜合指數和費城半導體開高走低，終場分別下跌 2.6%、1.3%。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 則表示，歷史經驗顯示美股往往在選舉年結束時反彈，此刻正是轉進價值股的時候，但也別完全放棄科技股；考量到尖牙股 (FAANG) 已創新高，接下來到年底期間替換投資組合的科技股是個好主意，尤其是轉進晶片股。