本週操盤筆記：螞蟻金服確定A股發行價、FAAMG財報、美Q3 GDP

本週操盤筆記 (1026-1030)

1. 螞蟻金服確定 A 股發行價：

週一 (26 日) 螞蟻金服將確定 A 股發行價，綜合外電消息，螞蟻金服上市目標是希望籌資 350 億美元；目前螞蟻金服主要由阿里巴巴持股 33% 為最大股東。

而多間投資銀行預期，螞蟻金服估值可能創下全球史上最大規模的 IPO 案，其中匯豐證券即預估，螞蟻金服市值可能高達 3200 億美元，比先前華爾街預期的 2000 億美元還要更高。

2.FAAMG 公布財報：

本週美股財報將進入「科技股」財報週，FAAMG 尖牙股包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、FaceBook (FB-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL) 將公布財報。

市場普遍預期，FAAMG 可望繳出比預期更好的財報數據，而截至目前已發佈的 S&P 500 企業財報，其中 85% 的公司營收超過市場預期，較往年平均值高出 20 個百分點，平均營收超市場預期幅度達 16%。

3. 美國 Q3 GDP：

週四 (29 日) 美國將公布 Q3 GDP 數據，市場預期，美國 Q3 GDP 季增年率將大幅反彈 32%，估創下歷史最強增幅。

市場經濟學家認為，由於美國已在 Q3 重啟經濟，且就業市場在 Q3 新增近 4 百萬個工作崗位、美國房市、零售銷售等數據亦超乎市場預期，顯示美國消費者正恢復信心。

4. 中國「十四五」規劃研究與制定：

2020 年是中國「十三五」規劃的收官年，2021 年則是「十四五」規劃的初始年，、而週一 (26 日) 至週四 (29 日) 中共將召開第 19 屆中央委員會第五次會議，其中主要將討論與研究「十四五」規劃、以及 2035 年的遠景目標。

市場並預期，該會議也將分析研究當前的中國經濟形勢，並將部署 2020 年剩餘時間的經濟工作。