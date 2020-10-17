川普再拋加碼刺激恐無用 美國民眾消費保守只想存錢

MarketWatch 報導，就算美國如川普所願通過更大規模紓困計畫，似乎仍無助刺激消費。紐約聯準銀行的調查顯示，美國 3 月發放第一筆紓困支票後，民眾選擇償債或把錢存進銀行，消費占比低；假如政府發放第二筆紓困支票，民眾願意用在消費的比率更低，儲蓄和償債的比率更高。

美國紓困計畫談判拖延多時仍無結果。美國總統川普日前改口支持與民主黨人繼續協商紓困計畫，之後並多次表示自己支持推出更大規模的刺激計畫，卻遭到參院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 反對，顯示共和黨人也不挺。

紐約聯準銀調查顯示，民眾拿到第一筆紓困支票之後，約 36% 存起來，35% 用於償債，29% 用於消費 (包含必須和非必須消費品以及捐贈)。

若民眾若拿到第二筆紓困金支票的用途，把錢存起來的比率提高到 45%，30.9% 用於償債，用於消費的比率下降到約 24%。

本周非營利組織公布的另一項調查顯示，不管有沒有紓困支票，今年預做財務計畫的人更多，今年未雨綢繆的受訪者占 64%，高於去年的 59% 和前年的 60%。

研究人員說：「新一輪刺激還在未定之天，就算一些州已經開始重啟經濟，許多人仍維持低度開銷。」

眾議院本月初通過 2.2 兆美元刺激法案，白宮目前提案的規模為 1.8 兆美元，被民主黨說金額太低，共和黨則說金額太高。