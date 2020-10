黨內不挺！川普願加碼刺激、親自遊說 梅努欽讓步盼為協議開路

美國總統川普周四 (15 日) 表示,希望刺激計畫規模提高到超過先前所提的 1.8 兆美元,但遭到參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 反對。美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 同意把民主黨所提的全國病毒檢測計畫納入刺激法案,希望為達成協議開路,梅努欽還透露,如果和民主黨人達成協議,川普會親自遊說,讓共和黨也轉向支持。

川普在福斯商業新聞網說:「全力以赴,不然就回家 (go big or go home)。」

川普喊話願加碼刺激後,眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 告知民主黨人,不必等到明年 1 月,兩黨就會敲定協議,幫助美股收復部分失土。

但麥康奈爾周四再度潑冷水,表示參議院不可能接受川普的提議 (1.8 兆美元) 和民主黨的方案 (2.2 兆美元)。他周三表示,參院將試圖在下周提出 5000 億美元的刺激計畫,待全體議員 19 日表決。梅努欽則在周二表示,選前不大可能敲定刺激法案。

梅努欽和佩洛西的協商仍在進行當中,兩人周四通話 90 分鐘。佩洛西向梅努欽說,麥康奈爾的發言限制了刺激計畫的規模,梅努欽回應,假如兩人達成最終協議,川普總統會親自遊說共和黨人。

人在市民大會舉辦競選宣傳活動的川普說:「如果我們同意某件事,共和黨也將同意」

佩洛西發言人 Drew Hammill 也在推特上說,梅努欽向佩洛西表示,「假如達成協議,總統會勸說麥康奈爾。」

Hammill 還說,梅努欽將接受民主黨的病毒檢測計畫,稍加修改之後可以納入刺激法案。

民主黨希望由聯邦政府帶領全美進行病毒檢測,以一致的方式蒐集資料,進而更有效分配防疫資源給真正需要的地方。川普政府支持由各州負責病毒檢測。