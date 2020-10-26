新冠肺炎第二波來襲 歐美疫情大爆發

進入秋冬之際，新冠肺炎在歐美兩地又有捲土重來之勢。截至 10 月 25 日止，美國已經連續兩日新增確診數超過 8 萬例，目前累計確診數已達 862 萬例。歐洲方面，法國單日確診新增逾 5 萬例，連續 4 日創新高；西班牙新增數同樣創下新高；德國則是連續 4 日破萬例。

(資料來源: WHO) 全球每日新增確診數在入秋後急速上揚

美國肺炎疫情面臨再度爆發的危機，不過白宮幕僚長馬克梅杜斯（Mark Meadows）在接受美國媒體訪問時意外指出表示，美國政府不會去控制新冠疫情。隨後解釋提到因為川普政府認為，新冠肺炎像流感一樣只是一種具有傳染性的病毒。但後續又補充提道，川普政府正在努力抑制它。

根據紐約時報報導指出，美國新一波新冠肺炎疫情爆發主要在農村地區，目前農村地區的每百萬人確診病例數大幅超過城市地區，高出兩倍。

歐洲方面，許多國家都陷入新冠疫情二度爆發的危機。捷克及比利時的感染人數居高不下，過去 14 天內，每 10 萬居民中分別有 1066 人及 932 人感染分居一、二名，荷蘭的感染數則排在第三達 596 人。

另一方面根據 RKI 數據指出，德國最新通報的單日確診人數高達 14714 人，創下德國疫情爆發以來的最高數字。

法國衛生部公布 10 月 25 日新增新冠肺炎確診病例達 52010 例，連續第四日打破單日新增確診的紀錄。目前法國的累計確診總數來到 113 萬 8507 例，排名全球第五，僅次於美國、印度、巴西和俄羅斯。

西班牙則是在 25 日宣布全國進入「警戒」狀態，為期 15 天。在這期間內西班牙全國將在每天 23:00 至次日 6:00 實施宵禁。同時在規定場所內要求民眾聚集不得超過 6 人。

歐洲各國政府再度起動新一波的防疫措施，目前來看只有限制部份區域商業活動，或是進入宵進，尚未進入「鎖國」的程度。

