隔空叫陣！川普與拜登緊咬疫情、大法官提名權

美國原定週四舉行的總統辯論取消後，總統川普和民主黨候選人拜登周四 (15 日) 在佛州和費城兩地的市政廳同時發表談話，雙方就疫情處理、最高法院大法官提名等問題隔空叫陣。

拜登於費城發表談話時，首先譴責川普藏匿疫情，導致疫情爆發至今已殺死 21.6 萬多名美國人，他說：「川普說他並沒有對大家公開疫情，因為他擔心美國人會感到恐慌，實際上美國人沒有恐慌，驚慌失措的是他本人。」

與此同時，在邁阿密舉行戶外演說的川普為自己在疫情間的行為辯護，「我是美國總統，我得見別人，不能一直關在地下室裡。」暗地嘲諷著拜登因為疫情而在花了好幾個月在地下室辦競選活動。

此外，川普拒絕譴責 QAnon 組織散播如民主黨人是全球戀童癖圈子的一部分等陰謀論。他先稱讚 QAnon 支持者反對戀童癖，接著說自己對 QAnon 的行動一無所知。

川普也迴避紐約時報對他二十年來納稅申報的調查報導，不過他似乎證實部分內容，對於新聞爆出的 4 億美元的個人擔保貸款，川普表示相對於他的身價只是九牛一毛。川普也並未否認先前傳出到職白宮第一年僅繳納了 750 美元所得稅的新聞，儘表示這消息中數字「有誤」。

關於最高法院大法官提名之爭，拜登說自己不是這次最高法院重組計畫的「支持者」，川普則未表示是否希望看到墮胎權無效，交由共和黨提名人選 Amy Coney Barrett 將作出重大的決定。

初選階段投票激增

川普和拜登兩人最終一場辯論將在 10 月 22 日於田納西州舉行，路透社 / Ipsos 的民調顯示，儘管拜登在搖擺州的優勢尚並不明顯，但他在全國的支持率仍處於領先地位。

目前初選也正如火如荼地展開，經過本週早些時候喬治亞州和德州創下破紀錄的投票率後，競爭激烈的北卡羅來納州週四也展開超過兩個星期的初選，長長的投票人龍引起了大眾關注。

根據佛羅里達大學的美國選舉專案調查，到目前為止，全美約有 1,830 萬美國人親自或通過郵寄方式投票，佔 2016 年大選總數的 12.9％。

隨著選舉日將近，兩名候選人行程滿檔，本週都在搖擺州全力拉票，川普將陸續在佛州、賓州和愛荷華州舉行活動，而拜登則會前往俄亥俄州和佛州。