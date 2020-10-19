本週操盤筆記：川普拜登辯論會、中國GDP、美科技股財報開跑

本週操盤筆記 (1019-1023)

1. 川普、拜登第三輪辯論會：

週四 (22 日) 川普、拜登將舉行第三輪總統大選辯論會，而本場辯論會也是總統大選前的最後一場辯論。

鑒於首場辯論會的混亂場面，市場分析認為，末場辯論會川普、拜登的言詞衝突估計將會更大，故可能無法聽到二位候選人對政見做出進一步說明，但值得嚴重聚焦的是末場辯論會後的搖擺州民調。

據 Real Clear Politics 民調數據顯示，川普目前在六大搖擺州：佛羅里達州、賓州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅萊納州、亞利桑那州，民調皆是落後給拜登。

2. 中國 GDP：

週一 (19 日) 中國將公布 Q3 GDP，市場預期，中國 Q3 GDP 年增率將成長 5.5%，主因是中國新冠疫情 (COVID-19) 新增人數減少，且消費活動正逐步改善，且政策帶動的基礎建設投資表現強勁。

德意志資産管理公司 (DWS Investments) 分析師 Sean Taylor 即認為，中國經濟已恢復至新冠疫情前的約 80% 水準，將可能成為到年底恢復至危機之前水平的唯一國家。

3. 美股科技股財報開跑：

本週包括 IBM (IBM-US)、英特爾 (INTC-US)、德儀 (TXN-US)、科林研發 (LRCX-US)、賽靈思 (XLNX-US)、Netflix (NFLX) 等科技股將開始公布財報。

目前市場預期，受到新冠疫情的衝擊，美股 S&P 500 Q3 每股純益 (EPS) 年增率仍將衰退 21.0%，但對比 Q2 EPS 衰退逾三成來看，估計將跌幅將顯著縮小。

4.Fed 主席鮑爾、多位票委發表談話：

本週包括聯準會 (Fed) 主席鮑爾在內的多位 2020 年 FOMC 票委，皆將發表談話，市場關注，Fed 官員對於美國經濟展望的態度，以及仍疲軟的就業市場看法。

先前 10 月 6 日鮑爾曾出席全美企業經濟協會 (NABE) 發表線上演說，鮑爾當時即呼籲，儘管財政和貨幣政策的雙重效應，迄今已幫助就業市場穩健復甦，但仍有很長的路要走，呼籲國會盡速通過新一輪的財政刺激法案。

鮑爾強調，美國經濟在創造就業、消費和商業投資等領域取得了進展，但現在是停止擴大紓困的錯誤時間點，因為這將導致復甦乏力，給家庭和企業造成不必要的困難。