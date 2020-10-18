美國參議院：21日將表決5000億美元刺激法案

美國參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 週六 (17 日) 表示，參議院將在下週三 (21 日) 投票通過一項 5000 億美元的新冠疫情刺激法案。儘管政府與民主黨仍在進行高層談判，但較大型刺激法案通過的前景，目前看來仍遙遙無期。

McConnell 將目前的僵局歸咎於反對黨，並且認為，參議院有足夠的時間通過刺激法案，並確認大法官提名人 Amy Coney Barret，前提是民主黨不要妨礙立法。

McConnell 發布聲明表示，沒有人認為 5000 億美元的法案可以永遠解決問題，但是在華盛頓還忙於爭論其他問題時，它可以立即為工人及家庭帶來額外幫助。

民主黨人指責 McConnell 急於推動大法官確認案，並不專注在通過刺激法案立法。民主黨上個月已阻止參議院共和黨的 5000 億美元計畫，這次預計也會反對提議，他們強調，共和黨的計畫是不夠的。

川普政府雖然也提出 1.8 兆美元的計畫，但這項提議在參議院共和黨並不受歡迎，民主黨則透過眾議院，通過 2.2 兆美元的紓困方案。

McConnell 表示，共和黨提案的資金，將用於學校、擴增失業救濟金及第二輪薪資保護計畫。週二，他們將針對更多的薪資保護計畫單獨舉行投票。

眾議院議長 Nancy Pelosi 與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 本週持續談判，但未能達成協議，據雙方說法，會談雖然有成果，但是仍存在重大分歧。