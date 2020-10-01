特斯拉無鈷電池版Model 3傳將亮相 售價低10%

彭博資訊引述知情人士說法報導，特斯拉 (TSLA-US) 最快周四 (1 日) 推出使用中國製無鈷電池的 Model 3，扣除政府補貼後的售價為人民幣 24 萬 9,900 元 (約 36,800 美元)，售價減少近 10%。

特斯拉使用寧德時代 (CATL) 生產的無鈷電池「磷酸鋰鐵 (LFP) 電池」，得以降低電動車生產成本，有助拉抬在中國這個全球最大電動車市場的銷售。

目前特斯拉最便宜的 Model 3 扣除政府補貼後，在中國售價從人民幣 27 萬 1,550 元起。

在上海廠生產的 Model 3 目前使用 Panasonic 和樂金化學 (LG Chem) 生產的鎳鈷電池，但鈷是種昂貴的原料，半數供應來自剛果民主共和國，當地長期存在貪腐情況，且有使用童工的爭議。

根據寧德時代 2 月提交給政府的文件，該公司與特斯拉已經建立合作關係，可望供應電池。寧德時代生產多種電池，供貨對象包括德國的戴姆勒和福斯、南韓現代汽車、日本豐田汽車。

根據彭博，LFP 電池生產成本比鎳鈷電池低了約 20%。

中國製 Model 3 自今年 1 月上市到 8 月底為止，累計註冊數逼近 7 萬輛。

特斯拉股價周三 (30 日) 收盤上漲 2.37% 至每股 429.01 美元，市值接近 4000 億美元。

特斯拉股價。來源：Google

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