特斯拉將中國製Model 3售價下調10% 助車主獲得政府補貼

據報導，美國電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 在週五 (1 日) 表示，為了滿足消費者在全球最大的汽車市場中國獲得電動車補貼的資格，已將中國製造的 Model 3 起價降低了 10%。

特斯拉價值約 20 億美元的上海汽車工廠，於去年 12 月開始交付汽車。該公司在一份聲明中表示，在獲得每輛汽車 20,250 元人民幣的 EV 補貼後，已將原售價為 32 萬 3800 元人民幣的特斯拉標準升級版 Model 3(Standard Range Plus Model 3) 的起價，降低至 27 萬 1550 元人民幣。

中國曾在 2015 年宣布計劃在 2020 年結束對電動車的補貼，但由於多種因素，最大的是由於新冠肺炎 (Covid-19) 疫情爆發而導致需求急劇下降，中國選擇在 3 月份改口表示將延長補貼。不過，補貼僅適用於價格在人民幣 30 萬元以下的乘用車。

政府的補助一直是控制電動車價格的關鍵因素，對製造商和購買者而言都是雙贏。中國幾座城市的高污染水平促使當局鼓勵民眾轉向電動車，中國如今已成為全球最大的電動車市場。儘管中國當地也有許多電動車品牌，但特斯拉依然能在當地吸引大量趨之若鶩的購車者。

特斯拉更投資了 20 億美元建造上海工廠，以進一步加強鞏固當地市場。此外，特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 也表示，在中國製造 Model 3 的成本要比在美國便宜。因此，該公司有調整價格的餘地。