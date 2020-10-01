等不到進一步資金援助 美國兩大航空公司裁員規模恐達3.2萬人

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來嚴重衝擊，由於遲遲等不到進一步的援助措施，美國兩大航空公司美國航空 (AAL-US) 和美國聯合航空 (UAL-US) 將開始按原定計劃進行裁員，規模共達到 3.2 萬人。

美國航空執行長 Doug Parker 在週三 (30 日) 表示，由於等不到更多的政府的資金援助，將別無選擇裁減 1.9 萬個工作。此外，聯合航空執行長 Scott Kirby 也表示，計畫裁減 1.3 萬份工作。

航空業依舊期望美國國會及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 能達成進一步協議，當局正考慮一項數兆美元的紓困方案，其中包含對航空公司 250 億美元的援助。不過恐怕仍需要更多時間來達成協議。

數據顯示，美國四家最大航空公司的總失業人數已達 15 萬人。受到疫情的衝擊，多數航空公司已經採取了多項的應對措施，像是降低高管薪資、削減航班並停飛等。美國國內旅遊需求較卻年同期萎縮了約 30%，國際旅遊需求更是暴跌。不過，即使減少支出，航空業每月仍虧損數十億美元。

Kirby 表示，直到疫苗問世並得到廣泛使用後，航空業才有機會出現復甦，在美國市場則預期於 2021 年底前實現復甦。

自疫情爆發以來已經過近半年的時間，仍尚未出現有效的疫苗，國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，航空業者可能已經等不下去。在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。