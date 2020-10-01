Fed延長銀行業禁令至年底 限發股利、禁買回庫藏股

美國聯準會 (Fed) 周三 (30 日) 宣布，考量到疫情帶來的不確定性，限制美國大銀行發放股利和禁止回購股票的措施將延長三個月，直到年底，對最近暗示有意重啟庫藏股措施的銀行業者潑了一桶冷水。

Fed 在 6 月公布壓力測試結果時，宣布在第 3 季實施兩項前所未見的措施，33 家資產超過 1000 億美元的銀行不得回購股票，且發放的股利有上限，不得高於最近幾季的每季平均淨利。

這些限制原定周三期滿，如今卻決定延長到今年底，Fed 表示是考量到疫情引發的經濟不確定性，以及銀行業保留資金的必要性。

取自 Fed 推特。

Fed 在周三的決議中以 4 票贊成對 1 票反對延長禁令，Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 是唯一一張反對票。民主黨人原本尋求更嚴格的措施，希望完全禁止大銀行發股利。

執行庫藏股是銀行業回饋股東的主要方法，在 Fed 頒布禁令後，包括美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US) 等大銀行，都自願暫緩庫藏股計畫。

Fed 還會對大銀行進行另一輪壓力測試，依據新冠肺炎 (COVID-19) 制定兩種情境，預計年底前宣布結果。主管金融監理的 Fed 副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 曾表示，壓力測試結果將影響主管機關對 2021 年第 1 季銀行發放股利以及回購股票的決定。