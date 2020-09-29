高盛：避險資產失效 對多元化的絕望加劇美股看跌情緒

高盛 (Goldman Sachs) 週一發布報告指出，美股出現 6 個月以來首度單月下挫，而通貨膨脹調整後的美國公債殖利率上升，加劇了看跌情緒。

高盛指出，近幾週來市場一直處於「風險規避」模式，這是由於歐洲 COVID-19 病例上升之下，市場懷疑疫苗能否及時於 2021 年第一季誕生，並擔心在美國大選前，難以通過新一輪的刺激法案，所造成的綜合結果。

但高盛提醒，在扣除通膨影響後，美國 10 年期實際殖利率上升，也是讓股市拋售惡化的重要因素。

高盛表明，這種情況表明「多元化的絕望」，投資人發現，大多數的資產表現均為負，連債券、黃金都無法避險，只有美元在漲。

傳統意義上的避風港，黃金價格下挫約 5%，跌至兩個月的低點，跌落 1900 美元下方，美國 10 年期公債殖利率及日圓做為另一個避險資產，也毫無動靜。

美國財政部數據顯示，實際的 10 年期美國公債殖利率最新為 - 0.94%，高於月初的 - 1.08%，為 7 月下旬以來最高，這反映了美元指數的上漲。而名目的 10 年期美國公債殖利率僅下降了 5 個基點，至約 0.65%。

另一方面，當前主要消費者通貨膨脹率是 1.3%，而央行首選的核心 PCE 為 1.25%。

高盛指出，標普 500 與美國 10 年期 TIPS 殖利率的相關性，又一次急速下降，這可能是由於美國大選前後不確定性下降，和疫苗積極發展所造成的。

高盛表示，各資產的隱含波動率很高，這意味著市場正在為 11 月 3 日選舉日之後的不確定性和波動性定價。

高盛總結，拜登與川普的辯論情況可能改變市場，尤其第一場可能成為投資人評估風險的重要催化劑。