富國銀行：現在別投入新資金買進美股 風險太高

美股在近期呈現大幅波動，富國銀行 (Wells Fargo) 證券投資策略主管 Christopher Harvey 表示，他不會在現在投入新的資金買進美股，因為目前風險過高，市場很可能會再出現另一波的修正，波動幅度可能高達 50%。

Harvey 列舉出兩項較為麻煩的因素，一是 11 月的美國總統大選可能出現爭議，另一個則是美國近期新冠肺炎 (COVID-19) 的確診病例數增加，他認為這兩者都將會造成美股震盪時間更長。

Harvey 指出，最近疫情相關的頭條新聞，就已經意味著美股會較目前的水平下跌 2% 至 4%。美國新增病例統計圖表顯示，在本月初病例數上升後，7 日趨勢線已經趨於平緩，但是 Harvey 警告表示，接下來會下降或上升都有可能。

Harvey 也說道，在美國總統局勢明朗前不會貿然進場，並期望即將登場的首場川普與拜登的辯論能改變局勢。如果總統辯論使選情更加激烈，最擔心的事情之一就是大選出現爭議的可能性。「在有爭議性的選舉當中，我們可能看到股市下跌 10%。」Harvey 說道。

儘管近期美股看跌，但仍不影響 Harvey 對 2021 年美股樂觀預期。Harvey 表示，無論誰贏得大選，都看好美股的長期走勢。「從長遠來看是正向的，因為我們認疫情將會出現解決方案，經濟將緩慢成長。」Harvey 說道。他也計劃增加對標普 500 指數成份股的投資，尤其是工業股，他認為在疫情後時期這些企業將是贏家。

新加坡銀行星展銀行 (DBS) 投資長 Hou Wey Fook 則在先前表示，美股在過去幾個月中大幅上漲後，近期的拋售是一次不錯的、健康的修正。他也表示，股價很有可能會進一步下跌，但也有幾個因素可能會支持市場。他認為，在低利率和低收益的環境中，股票仍然是投資人的最好選擇。