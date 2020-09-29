中秋節加班！富士康鄭州廠24小時全速運轉 生產 iPhone 12

鴻海富士康 (2317-TW) 鄭州廠正全天候 24 小時全速運轉，生產今年的旗艦新機 iPhone 12。

中國多家媒體報導，鴻海蘋果代工廠富士康將取消工人的假期並強制性加班，提供額外獎金全力生產新 iPhone 12，滿足全球強勁新機需求預期。

與往年不同，本月 16 日蘋果秋季發表會僅聚焦新品 Apple Watch 和 iPad，新冠危機導致蘋果今年新機生產延遲，iPhone 發布和發售日期比往常晚些，據傳發布日為 10 月 13 日舉行。

然而，與往年相同的是，富士康鄭州廠依舊需要盡可能多的人手，協助量產 iPhone。

iPhone 12 系列將推出四款機型 (圖片：翻攝 phonearena)

據報導，許多富士康員工被要求取消本週中秋節和中國國慶日的假期，以確保新 iPhone 能及時交貨。

據悉，鄭州廠 iPhone 組裝部門為 9 月 18 日之後入職、工作至少 90 天、工作至少 55 天的員工提供 1 萬元人民幣 (約 4.2 萬台幣) 的獎金，而對於 26 日之後入職的員工，獎金為 8500 元 (約 3.6 萬台幣) 。

富士康鄭州廠正以每天 24 小時不間斷的速度生產新 iPhone 12，受訪工人表示，自夏季以來，加班工作有所增加，大多數工人每月只能休四天假。在過去的幾週，由於生產 iPhone 12，我們一直很忙。

一名鄭州廠員工表示，有些人願意這樣做，因為根據中國勞動法，在中秋假期工作，工資至少是原來的三倍。

蘋果預計今年將推出 4 款 5G iPhone 機型，其中包括 5.4 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max 和 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。

投行 Wedbush 早期樂觀預估，全球 9.5 億部 iPhone 中，大約有 3.5 億部處於「超級週期」的升級窗口期間，這是十年一次難得的機遇。