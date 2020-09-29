加入IPO行列 馬斯克：幾年後Starlink可能會公開上市

特斯拉 (TSLA-US) 執行長暨 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周一 (28 日) 發推特重申，相對將 SpaceX 公開上市，更傾向將其中 Starlink 衛星業務分拆上市，但可能會是幾年後的事情，投資人還要再等等。

馬斯克周一於推文中提到：「我們可能會將 Starlink 公開上市 (IPO)，但前提是幾年後衛星業務營收出現穩定且可預測的成長時才會考慮，因為市場不喜歡看到不穩定的現金流。」

對於這個想法，SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 曾於 2 月時提及，Starlink 是可發展並公開上市的選擇，並提到 Starlink 自 SpaceX 拆分的可能。

不過，這個希望隨後一個月便被馬斯克所淡化且否決，並表示 SpaceX 目標是讓 Starlink 不要破產，但如今，馬斯克又在近期的 IPO 狂潮之際提出 Starlink 上市的可能，引起市場議論。

對於 SpaceX 而言，Starlink 是其中最具野心的高速網路計畫，預計將使用約 1.2 萬顆低軌道衛星來進行網路傳輸，除給予高速服務，該計畫收入也被馬斯克視為未來 SpaceX 得以發展更多火箭與太空船的靠山，馬斯克估計，未來 Starlink 每年將可帶來 300 億美元的收入，約為 SpaceX 本業火箭最高年收入的 10 倍。

目前 SpaceX 已發射 700 台以上低軌道衛星，此外，SpaceX 正於地面建置接收站與用戶終端機，據 7 月特斯拉給予美國聯邦通信委員會 (FCC) 文件顯示，SpaceX 將以每月發射 120 台衛星與建置上千台終端機為目標。

對此，SpaceX 表示，目前 Starlink 已經看到潛在客戶強烈需求，全美國有近 700,000 人對該計畫的服務感興趣，目前正處封測階段，目標今年年底前在美國北部和加拿大南部商業化，並計劃在 2021 年「覆蓋全球人口」。