市場波動大 投資人該如何因應？美股4大抗震工具報你知。

全球股市自 2018 年初以來已經歷過三次大規模的快速回檔，而隨著投資機構的占比及 ETF 規模的日漸成長、乃至於 AI 程式交易的普及化，類似的高度波動事件在未來發生的頻率只會愈來愈高。而每當這種高度波動事件發生時，市場經常是股債齊跌，投資人在此時該如何因應以減小己身部位的波動呢？

我們認為，不同的投資人屬性決定了不同的對應策略！以下介紹四種常見的美股抗震投資選擇，讓投資人有初步的認識，分別是美元與美國公債、放空型 ETF、黃金和槓桿型 ETF。

抗震選擇一：美元與美國公債

對於一般投資人來講，當市場出現黑天鵝事件時，最簡單的避險機制就是買進美元及美國公債進行避險；主因在於美元為全球最主要的交易結算貨幣，而美國公債更被視為不會違約的無風險資產，在市場極度不穩定之際，二者自動會吸引無處可去的國際熱錢湧入；然而，國際市場上不論美元或是美國公債交易的單位都是以百萬美元計，這對大多數投資人來講，根本是難以企及的門檻！這時，複委託 ETF 的優勢就出現了，投資人可以在市場上直接買進美元 ETF 或是長期美國公債 ETF 來進行避險。

下圖為今年３月份市場大跌時的走勢比較，S&P500 指數在大跌超過 33% 之際，紫色線全球規模最大的美元指數 ETF(UUP US) 走高了 4.76%，而綠色線全球規模最大的美國長期公債 ETF(TLT US) 更大漲超過了 14%。

抗震選擇二：放空型 ETF

但可能有些投資人藝高人膽大，對於像今年 3 月這般的大行情，僅僅靠著買進美元或美債 ETF 獲利個 4~14% 感到不滿足，是否有工具可以更有效的利用這樣大的波動來創造績效呢？答案是有的！投資人可利用放空型的 ETF 來進行避險，下表為美國四大指數與其對應的放空型 ETF 對照表。

抗震選擇三：黃金

講到這裡，投資人或許會有兩個疑問，其一，不都說黃金是避險商品嗎？為什麼遲遲沒有列出黃金？

事實上「黃金是避險商品」這句話以歷史經驗來看，在一定程度上會誤導投 人，以 2008 年雷曼風暴及今年 3 月 COVID-19 造成歐美封城這兩個黑天鵝事件來看，黃金在這期間的表現如下表所示：

很明顯的，金價在事件發生之初的確有走高，但隨之而來的卻是一波因市場去槓桿而引動的更猛烈回檔或下殺，直到市場開始回穩後，金價才重新上漲，由此觀之，在遇上黑天鵝事件時，以黃金作為避險標的，投資人的心理仍然得飽受煎熬。

抗震選擇四：槓桿型 ETF

投資人另外一個疑問可能是，不是有槓桿型的放空 ETF 嗎？都要放空避險了，我何不開槓桿放大獲利的效果？

以下方 Nasdaq 指數和全球市場規模最大的 ProShares 三倍放空納斯達克指數 ETF(SQQQ US) 為例，縱然在下跌初期就進場避險，也的確曾有不錯的獲利，但萬一在底部時判斷失誤，沒在該出場時及時出場，獲利不但可能全吐回去，還可能造成更嚴重的虧損，得不償失，投資人不可不慎！

綜上可知，美國股市的避險標的種類齊全，且流動性都相當不錯，投資人可根據自身的屬性，選定避險的方式，以便在下次黑天鵝事件發生時有機會幫助自己全身而退。

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