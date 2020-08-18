〈美股早盤〉美營建許可增幅創30年最大！那指續破新高、金價漲破2000美元

受樂觀房屋數據帶動，週二 (18 日) 美股主要指數開盤小漲，道瓊、標普 500 指數皆微幅上漲，那斯達克指數續破新高。

美國經濟數據

美國商務部週二 (18 日) 公布最新營建許可和新屋開工數據，7 月營建許可數近 150 萬戶，月增率報 18.8%，寫近 30 年最強增幅，新屋開工量月增 22.6%，也是創 2016 年 10 月來最強，顯示當前聯準會 (Fed) 的低利率政策，正在推動美國房屋需求走強，低房貸利率使人們較能負擔房價。

零售商財報利好

家得寶 (HD-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 週二 (18 日) 盤前接連發布最新財報，雙雙錄得強勁業績表現，家得寶營收近 381 億美元，寫單季新高，沃爾瑪線上銷售大增 97%，營收獲利皆優預期。

截至台北時間週二 (18 日)21 時許：

道瓊指數上漲 12.46 點或 0.04%，暫報 27857.37 點

那斯達克上漲 42 點或 0.38%，暫報 11171.73 點

標普 500 上漲 7.03 點或 0.11%，暫報 3389.02 點

費半上漲 10.23 點或 0.46%，暫報 2237.85 點

台積電 ADR 上漲 0.02% 至每股 80.21 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.682%

紐約輕原油下跌 1.61% 至每桶 42.20 美元

布蘭特原油下跌 1.21% 至每桶 44.82 美元

黃金上漲 1.06% 至每盎司 2019.80 美元

美元指數下跌 0.58% 至 92.305 點

道瓊股價日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 0.73%，至 136.59 美元。

2021 財年 Q2 財報關鍵數據：

營收報 1377.4 億美元，年增 5.6%，高於 Refinitiv 預期的 1354.8 億美元

淨利報 64.8 億美元，年增 79.5%

調整後每股淨利 (EPS) 報 1.56 美元，高於 Refinitiv 預期的 1.25 美元

美國同店銷售年增 9.3%，高於 FactSet 預期的 5.4%

家得寶 (HD-US) 早盤下跌 1.22％，至 284.84 美元。

2020 財年 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 380.5 億美元，年增 23.4%，高於 Refinitiv 預期的 345.3 億美元

淨利報 43.3 億美元，年增 24.5%

稀釋後每股淨利 (EPS) 報 4.02 美元，年增 26.8%，高於 Refinitiv 預期的 3.71 美元

同店銷售增長率報 23.4%，高於 FactSet 預期的 12.2%

美國同店銷售增長率報 25%，高於 FactSet 預期的 12%

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 2.52，至 55.34 美元。

《CNBC》引述知情人士報導，美國企業軟體巨頭甲骨文有意加入 TikTok 海外業務競標戰，傳出該公司正就收購 TikTok 美加、紐澳業務，和字節跳動 (ByteDance) 進行談判，且最近談判進度正持續加速。

知情人士稱道，甲骨文正在和持有 TikTok 股份的美國風投基金合作，包含 General Atlantic 和 Sequoia Capital。針對收購消息，TikTok 和甲骨文均拒絕發表評論。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月營建許可數報 149.5 萬戶，預期 133.4 萬戶，前值 124.1 萬戶

美國 7 月營建許可月增率報 18.8%，預期 5.3%，前值 2.1%

美國 7 月新屋開工數報 149.6 萬戶，預期 123 萬戶，前值 118.6 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月增率報 22.6%，預期 3.7%，前值 17.3%

上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Avatrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「投資人還在等待政府的新一輪紓困方案，大量資金正在場外等待，他們相信，紓困方案出爐那一刻，將再次推動股市反彈，否則，市場很可能將維持沉悶。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示：「美中緊張局勢令人感到困擾，投資人知道緊張局勢將會在選前加劇，但他們不會採取具體行動。」

Shah 認為，新一輪華為禁令將對科技公司帶來巨幅影響，因美國、亞洲市場普遍由科技股支撐，禁令對於市場的後續影響可能更廣泛。