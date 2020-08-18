祭新一輪封殺令！美商務部增38間華為子公司入實體清單

為保護美國國家安全、擴大華為獲取美國技術的限制，川普政府啟動新一輪封殺令，美國商務部週一 (17 日) 新增 38 間華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片。

週一美國商務部擴大封殺華為行動，最新聲明指出，美國商務部工業和安全局 (BIS) 進一步完善外國直接產品 (FDP) 規則，還增列 38 間華為子公司入實體清單 (即貿易黑名單)。

商務部稱，這擴大限制華為技術公司及其在實體名單上的非美國子公司對使用美國技術和軟體在 (美國) 國內外生產的商品的的拜訪權限。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一受訪時表示，華為和其子公司已透過第三方利用美國技術，損害美國國家安全和外交政策利益，新規則明確規定，禁止其使用美國軟體或美製設備，並且需要獲得許可。

美國商務部將位於 21 個國家 / 地區的 38 個華為子公司列入實體清單當中，新黑名單如下：

華為雲計算技術、華為雲北京、華為雲大連、華為雲廣州、華為雲貴陽、華為雲香港、華為雲上海、華為雲深圳、華為 OpenLab 蘇州、烏蘭察布華為雲計算技術、華為雲阿根廷、華為雲巴西、華為雲智利、華為 OpenLab 開羅、華為雲法國、華為 OpenLab 巴黎、華為雲柏林、華為 OpenLab 慕尼黑、華為技術杜塞爾多夫有限公司、華為 OpenLab 德里、Toga Networks、華為雲墨西哥、華為 OpenLab 墨西哥城、華為技術摩洛哥、華為雲荷蘭、華為雲秘魯、華為雲俄羅斯、華為 OpenLab 莫斯科、華為雲新加坡、華為 OpenLab 新加坡、華為雲南非、華為 OpenLab 約翰內斯堡、華為雲瑞士、華為雲泰國、華為 OpenLab 曼谷、華為 OpenLab 伊斯坦布爾、華為 OpenLab 杜拜、華為技術研發英國公司。

商務部稱，新措施立即生效，並確定不會延展美企向華為供貨的「臨時通用許可證」，該許可證已於 13 日晚間到期，各方將依需提交許可證申請。

華為去年 5 月 華為首次被列入黑名單以來，總共有 152 間華為子公司列入美國封殺名單中。

美國國務卿龐培奧發布最新聲明中表示：「華為一直在試圖規避 5 月對華為設計的晶片實施的限制。美國務院在聲明中稱，強烈支持美商務部完善外國直接產品 (FDP) 規則，防堵華為規避美國法律。」

截稿前，華為方面尚未就此給予回應。