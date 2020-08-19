〈財報〉線上銷售額暴增97% 沃爾瑪Q2營收、獲利雙優預期 盤中仍跌逾1%

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 週二 (18 日) 公布 2021 財年第 2 季財報，疫情期間，其線上銷售業務大幅增長 97%，帶動淨利成長近 80%，營收、獲利雙雙優於預期。

不甩財報利好，沃爾瑪 (WMT-US) 週二 (18 日) 盤中仍跌 1.25％，至 133.91 美元。

沃爾瑪股價日線圖 (圖：Investing.com)

2021 財年 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 1377 億美元，年增 5.6%，高於 Refinitiv 預期的 1354.8 億美元

淨利報 64.8 億美元，年增 79.5%

每股淨利 (EPS) 報 2.27 美元，年增 80.2%

美國同店銷售年增 9.3%，高於去年同期的 2.8%，高於預期的 5.3%

美國電子商務銷售年增 97%

2021 財年 Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：(按恆定匯率來看)

營收報 1402 億美元，年增 7.5%

調整後營業利益報 66 億美元，年增 18.6%

調整後 EPS 報 1.56 美元，年增 22.8%，高於 Refinitiv 預期的 1.25 美元

疫情期間，沃爾瑪持續透過龐大門市基礎，加上其對電商的投資，為消費者提供各類商品，由於越來越多顧客利用送貨或是路邊取貨服務，將商品運回家中，沃爾瑪美國同店銷售額較去年同期增長 9.3%，電子商務銷售額也大增 97%。

不過，因全球部分地區疫情嚴峻，印度、非洲和中美洲等地多數政府強制關閉境內門市，影響導致沃爾瑪國際市場營收下滑 8%，至 272 億美元。

沃爾瑪旗下山姆超市營收年增 8.8%，至 164 億美元，本季山姆超市會員人數大增六成以上，成長幅度創下 5 年來最高紀錄，電商銷售也增長 39%，同店銷售增長 13.3%。

沃爾瑪並未提供全年財測，因仍有眾多不確定因素存在，包含政府紓困方案、消費者信心和疫情延續期間。

企業看法：

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，未來將藉「沃爾瑪 +」來提供更多會員服務，以維持公司獲利，但他並未透露何時啟動，或是該服務的相關細節，僅稱將透過路邊取貨和送貨服務來加快交貨速度，持續強化客戶關係並搜集更多具有價值的數據。

沃爾瑪財務長 Brett Biggs 認為，政府的新一輪紓困方案，可能再推動銷售反彈。他表示，公司將密切關注政府行動，針對紓困方案內容來進行適當規劃。

華爾街分析：

穆迪 (Moody’s) 副總裁 Charlie O’Shea 表示，山姆超市新增會員數，對於沃爾瑪來說是個好兆頭。

O'Shea 說道：「沃爾瑪持續成長的關鍵因素在於，隨著市場運作逐步恢復正常，會有多少個新會員留下，本季山姆超市會員的爆炸性增長可以視為一個樂觀信號。」