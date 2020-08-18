商品大王羅傑斯警告：美股未來幾年恐將經歷史上最嚴重熊市

在受到新冠肺炎 (COVOD-19) 的衝擊後，美股近期以來大幅反彈。不過，有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 警告，如今美股的強勁表現，主要來自於央行寬鬆政策下巨大流動性的支持。但是在這之後，羅傑斯預期美股將在未來幾年內經歷嚴重的熊市。

自 3 月份疫情衝擊美國大部分經濟以來，美國聯準會 (Fed) 採取了史無前例的行動來支撐經濟成長，宣布了無限量化寬鬆政策，以及一系列購債計劃，注入金融系統的所有巨大流動性支持推動了美股的反彈，自 3 月 23 日的低點以來，標普 500 指數目前已上漲約 50%。

但是，羅傑斯在接受採訪時表示，當一切過去後，如果出現泡沫，股市將面臨前所未有的挑戰，熊市和高債務也會是個難題。如今，全球債務已經創下歷史新高，下一次的熊市可能帶來嚴重的悲觀的前景。

針對美國是否將面臨盤整或是崩盤，羅傑斯回應表示，他預期盤整不會很快就發生，至少在十一月總統大選之前不會發生。但是，他擔憂在明年及以後可能陷入盤整。

法國興業銀行 (Societe Generale) 也在一份報告中表示，面對疫情可能再度復發，以及市場避險情緒升溫，美股恐將回檔修正。如果經濟狀況持續惡化，美聯準會 (Fed) 將被迫認真考慮負政策利率，此舉可能不利股市。此外，如果拜登 (Joe Biden) 贏得美國總統大選，將加劇市場對企業或資本利得稅增加的擔憂，可能使不同資產類別走勢有更多分歧。