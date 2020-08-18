啟動新一輪封殺令！川普：華為監視我們

週一 (17 日) 川普政府啟動新一輪封殺令，美國總統川普指控，華為是來自中國的『間諜為』(Spy-wei)。

美國商務部週一將 38 間華為子公司增列至實體清單，黑名單包含法國、秘魯、阿根廷、智利、荷蘭、俄羅斯和新加坡的華為雲集團，新一輪封殺令將禁止美企與華為子公司開展業務，封堵華為取得海外商用晶片，

美國總統川普週一受訪時表示：「我們不希望美國存有華為的設備，因為他們監視我們… 他們是一場災難。」

川普稱：「華為過去曾在我們國家隨心所欲，他們知道我們在做什麼，華為確實是我所說的『間諜為』 (Spy-wei)。華為監視我們的國家，這是件非常複雜的事情。他們有微晶片、甚至暗地裡活動… 從事間諜活動。」

川普警告：「任何與華為合作的國家，我們都不會跟這些國家共享情報。」

川普還表示：「美國幾乎讓每個國家都放棄使用華為 5G」，包括英國與法國近期的反華為行動。

英國計畫 2027 年前剔除華為參與該國 5G 網路設備。法國上月宣布，建議本國電信商避免使用華為設備，但繞開該公司的直接禁令。

美國國務院近期稱，英國、以色列、澳洲、加拿大、日本，台灣和歐洲國家是華盛頓乾淨網路 (Clean Network) 計劃的盟友國。