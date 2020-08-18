〈財報〉家得寶Q2營收381億美元寫單季新高 盤前股價同寫新猷

美國大型家居裝修建材零售商家得寶 (Home Depot) 週二 (18 日) 公布 2020 財年第 2 季財報，營收、獲利皆優於預期，其中營收報 381 億美元，創單季新高，利多激勵家得寶盤前股價也衝上歷史新高。

週二 (18 日) 美股盤前，家得寶 (HD-US) 股價上漲 2.35%，至 295 美元，股價飆至歷史新高。

家得寶盤前股價走勢 (圖：Investing.com)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 380.5 億美元，年增 23.4%，高於 Refinitiv 預期的 345.3 億美元

純益報 43.3 億美元，年增 24.5%

稀釋後每股純益 (EPS) 報 4.02 美元，年增 26.8%，高於 Refinitiv 預期的 3.71 美元

同店銷售增長率報 23.4%，高於 FactSet 預期的 12.2%

美國同店銷售增長率報 25%，高於 FactSet 預期的 12%

根據財報，家得寶第 2 財季營收 381 億美元，遠超出市場預期 345.3 億美元，創單季新高。其中，美國同店銷售增長率飆至 25%，顯示疫情期間，當地消費維持良好動能。

疫情促進銷售，不過家得寶成本也提高，第 2 財季家得寶為員工提供約 4.8 億美元的額外獎金，本財年至今，已花費 13 億美元用於員工薪資及福利加給。

因疫情不確定性，今年 5 月，家得寶宣布暫停公布 2020 財年財測，該公司也未在本次財報中提供最新預期。

企業看法：

家得寶執行長 Craig Menear 表示：「強化投資自家企業，提升察覺變化的敏捷性，同時持續推動安全的營運環境，增強員工跨部門工作能力，為客戶提供更好的服務，推升第 2 季創新高。」

Menear 表示，未來將持續專注在現有投資策略，使家得寶維持長期增長動能，同時保持靈活，以適應當前特殊環境的需求。