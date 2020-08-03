美股將創新高？分析師：這兩檔晶片股比蘋果更好

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 近期發布一份報告，看好美股將在數月內再創新高，建議持續持有尖牙股 (FANG)，與此同時，擅長投資科技股的專業基金經理人 Paul Meeks 稱，儘管蘋果是推動今年科技暴漲的領頭羊，但他更看好美光和艾司摩爾。

前摩根大通首席股票策略師 Tom Lee 近期發布一份報告，看好美股將在數月內再創新高，因為臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上週發布優於預期的財報，加上美國經濟持續復甦，為股市在今年剩餘時間奠定良好基礎。

投資人該如何操作？

Tom Lee 認為，相對於債券，投資人有理由持續持有 FANG 與其他成長型股票，因為 10 年期美債本益比為 180 倍，但公司債本益比為 40 倍，相較之下，它們並不昂貴。

Tom Lee 建議投資人進場賭場、遊樂園等「新冠疫情震央股」，在經濟安全順利地重啟之下，60% 的獲利增長將來自這些行業，而且這些股票成交量低，一般而言風險相對較小。

Tom Lee 警告，許多投資者忽略了一個即將到來的、很有可能成功的二元事件，一是新冠療法突破，二是疫苗問世，消費者將減少恐懼感，出門購物，預期類股輪動將從科技股轉向這些非必需消費板塊。

同樣看好科技股的專業基金經理人 Paul Meeks 稱，蘋果是推動今年科技暴漲的領頭羊，但他更加看好美光 (MU-US) 和艾司摩爾 (ASML-US)。

專業基金經理人 Paul Meeks 更偏好加碼美光和艾司摩爾。(圖片：AFP)

在網路泡沫熱潮期間經營全球最大科技基金 Wireless Fund 而聞名的 Paul Meeks 表示，剛發布蘋果是推動今年科技暴漲的領頭羊，但蘋果上漲的空間已有限。

擅長投資科技股的 Paul Meeks 稱：「我無法預測近期 (疫情的變動) 情況，但就長期的角度來看，我的首選是美光，我認為美光股價有機會未來幾年倍數成長。」

Paul Meeks 還提到：「我另一個首選是艾司摩爾，未來幾年，這兩檔股票可能是我最喜歡個股。」

美光在 2020 年迄今下跌 7%，而 SMH 半導體 ETF 上漲 18%。

Paul Meeks 特別提到：「儘管這兩檔個股是他的個人首選，但建議任何科技投資者至少應該入手市場上的科技巨擎股，包括蘋果、臉書和亞馬遜。」

Paul Meeks 進一步解釋：「我們身處在一個科技無所不在的世界當中，也許投資人不喜歡這些股票的高估值，有些股票估值我更是從沒喜歡過，但作為一個認真的科技投資者，隨著時間的推移，這些股票可能都是投資人必須擁有的。」

截稿前，台北時間週一 (3 日) 晚間 10 時 50 分許，蘋果上漲 2.77%、臉書下跌 0.93%、亞馬遜下跌 1.33%、Alphabet 下跌 0.94%，美光上漲 0.29%、艾司摩爾上漲 3.92%、道瓊漲逾 130 點，費半上漲 1.66%。