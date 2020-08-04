川普建議微軟買下TikTok整個公司 美政府應分一杯羹

微軟上週日證實，正與 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 相議收購 TikTok 美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務，週一 (3 日) 美國總統川普建議，如果微軟買下 TikTok 整個公司可能會更簡單些，還表示，若交易順利，美國政府應分一杯羹。

川普週一表示，基於安全考慮，TikTok 不能由中國控制… 我不介意是微軟還是其他大公司、安全公司、美企來收購它。

川普週一稱：「我認為購買 TikTok 30% 的股份是複雜的，我 (上週末) 建議微軟 CEO 可以繼續試試看… 如果到 9 月 15 日這筆收購沒完成，否則 TikTok 將在美國被禁用。」

這更規模的收購可能不僅僅解決了美國政府對中國控制該 APP 的擔憂，還讓美國政府分了一杯羹。

川普週一還透露：「我確實對微軟 CEO 說過，如果達成交易，很大一部分的收購金額將進入美財政部。」

川普稱：「美國政府應得到補償或者收一大筆錢，因為我們正在使這筆收購成為可能，現在他們沒有任何權利，除非我們給他們權利，這有點像房東 / 房客，沒有租約，房客一無所有，所以他們付了押金。」

微軟迄今為止最大的一筆收購是 2016 年以 270 億美元收購 LinkedIn。外媒報導，字節跳動投資者對 TikTok 的估值為 500 億美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 稱：「我們認為，從管理層和董事會的角度來看，這是一筆 10 年來獨一無二的交易，其收購價格可能很容易就能敲定。」

微軟 (MSFT-US) 週一上漲超過 5% 以上至每股 216.54 美元，連同蘋果激勵科技股攻高，推動那斯達克指數週一刷下歷史新高。