一文掌握蘋果Q3財報：5G手機延遲上市、股票分割計畫、大中華營收成長、iPhone SE立功

週四 (30 日) 盤後公佈 2020 會計年度 Q3 財報，營收超出華爾街預期，創史上最佳的 Q3 營收，激勵蘋果 (AAPL-US) 盤後股價漲逾 5%，使其股價首度突破每股 400 美元。

蘋果 CEO 庫克表示：「蘋果 6 月當季的創紀錄獲利是由產品和服務兩位數增長，及各自地區業務增長所推動的。在不確定的時期，此一表現證明蘋果產品在客戶生活中發揮的重要作用，也證明了蘋果不斷創新的精神。」

蘋果財報電話會議焦點如下：

焦點一：iPhone SE 帶來 Q3 營收驚喜

iPhone 營收年增 1.6% 至 264 億美元，超出市場預期 220 億美元。蘋果業務有高度季節性，通常 Q3 表現最差，但上季創有史以來最佳的 Q3 營收。

蘋果財務長 (CFO) 馬艾斯德里 (Luca Maestri) 表示，在 iPhone SE 的幫助下，iPhone 的營收好於公司預期。儘管蘋果沒有公開財測，但其內部預估顯示，iPhone 銷量較前一年有所下降。

馬艾斯德里表示，4 月時，我們預計今年的表現會更糟，但 5 月和 6 月的需求好於預期。我們將需求的增長歸因於幾個互動因素，包括強勁的 iPhone SE 銷售、持續的經濟刺激，以及全球各地解封的潛在幫助。

馬艾斯德里表示，隨著本季發展，客戶的需求不斷改善。新冠疫情在 4 月的前三周最具影響，在 5 月和 6 月看到了世界各地需求的顯著改善，我們將其歸因於消費者需求水準的提高，這歸功於 iPhone SE 的成功推出和經濟刺激計畫。

焦點二：2016 年服務營收目標提前達陣

蘋果 Q3 服務營收年增 14.8% 至 131 億美元，Apple TV+、Apple News、Apple Arcade 和 App Store 訂閱都推動了服務營收增長。

蘋果每季營收表現。(圖片：翻攝 appleinsider)

2016 年蘋果宣布計畫到 2020 年底將其服務營收翻倍，而蘋果提前 6 個月實現這一目標，除了 2019 年第三季和 2020 年第三季除外，服務營收在每季都保持逾 15% 成長。

蘋果服務營收年增率變化。(圖片：翻攝 appleinsider)

馬艾斯德里表示，整體而言，該公司目前擁有 5.5 億付費訂閱用戶，年增 1.3 億。蘋果預計，到 2020 年年底，付費用戶將超過 6 億。

焦點三：新冠疫情後，大中華營收有所增長

在財報電話會議上，蘋果公布在大中華營收為 93.3 億美元，去年同期為 91.2 億美元，在蘋果突破新冠逆勢，業績增長 1.9%。

馬艾斯德里表示，全球各地的需求都很強勁，包括大中華區季度業績創下新高。

庫克表示：「我們確實看到本季大中華區增長近 2%，(但匯率波動) 對中國的影響要比其他地方大一些。以不變的貨幣計算，我們將增長 6%。iPhone 11 一直是我們最暢銷的手機，在中國城市，iPhone 11 一直位居第一，我們對此感到非常、非常自豪。」

焦點四：未發布 Q4 財測、員工持續在家辦公

疫情持續影響之下，蘋果沒有發布上季財測，亦沒有發布第四季財測。

由於各州疫情再度爆發，蘋果重新關閉一些美國門市，庫克表示，公司員工至少在今年餘下的時間裡將繼續在家工作，明年初才會返回美國辦公室，但最終日期仍取決於疫情發展，包括治療方法、疫苗研發和環境條件等。

焦點五：股票分割計畫，激勵蘋果股價突破 400 美元大關

蘋果週四宣布，該公司計劃在 8 月底執行股票分割計畫，董事會已批准了以四比一的比例進行股票分割，將 1 股分割為 4 股，以促使更多的投資者可以更容易地取得蘋果股票。

這是蘋果第五度實施股票分割計畫，預料這能增加股票在外流通數，以降低價格、提高流動性，刺激散戶對其股票需求，而且不會影響到公司股本總額，此消息激勵蘋果盤後股價突破 400 美元大關。

焦點六：5G 新手機延遲上市

蘋果週四證實新款 5G iPhone 可能不會像以往那樣在 9 月份發佈。馬艾斯德里表示，如大眾所知，去年我們從 9 月底開始銷售新款 iphone。今年，我們計畫在幾週後供應。

對於這是否意味著所有新款 iPhone 都將推遲發佈，還是只是某些型號，蘋果沒有立即置評

焦點七：蘋果不會出售自家晶片

庫克表示，蘋果將 Mac 電腦採用自家晶片，是為了實現蘋果產品計畫，而不是為了其他公司。

華爾街分析

Investing 分析師 Haris Anwart 稱，得益於其服務業務、穿戴產品和股票回購計畫，蘋果已做好準備，抵禦疫情導致的市場低迷。

Haris Anwar 認為，除了公司服務業務的強勁勢頭，蘋果還在推動創新，以新的方式使用技術硬體和軟體，以便在疫情得到控制後刺激銷售。我們認為，鑒於蘋果強大的全球品牌、現金狀況以及其推動營收來源多元化的努力，蘋果股價的任何下跌都應被視為買入良機。