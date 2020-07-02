逐步放寬經濟 歐元區5月失業率微升但低於市場預期

隨著歐元區經濟體逐步放寬封鎖措施，部分員工得以重返工作崗位，然而，尚未解完全解除的社交距離措施和旅遊限制依舊牽制著就業市場的復甦腳步，歐元區 5 月失業率仍微幅上升。

歐元統計局 (Eurostat) 數據顯示，經季節性調整後，歐元區 5 月失業率上升至 7.4%，低於市場預期的 7.7%，仍較 4 月的 7.3% 上升，預計失業人數相當於 1214.6 萬人，較上月增加 15.9 萬人。

另外，歐盟 5 月失業率則為 6.7%，高於 4 月的 6.6%，失業人數為 1436.6 萬人，較 4 月增加 25.3 萬人。

經季節性調整，歐盟 (藍線) 及歐元區 (紅線) 失業率走勢 (圖：Eurostat)

以年齡區間來看，歐元區 25 歲以下年輕人 5 月失業人數達到 226.7 萬人，失業率為 16%，高於 4 月的 15.7%；以性別來看，歐元區女性失業率在 5 月上升至 7.2%，男性失業率則幾乎持平於 6.4%。

經濟學家預計，隨著政府削減社會福利支出，歐元區失業率將進一步惡化。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 上週五 (26 日) 表示，疫情危機帶來的最糟情況可能已經過去，然而經濟已不太可能回到疫情前的水平，且部分產業恐面臨永久性傷害。

歐洲央行預計，2020 年歐元區 GDP 將萎縮 8.7%，並在 2021 年反彈 5.2%。

歐元統計局週四 (2 日) 同時公布 5 月生產者物價指數 (PPI) 年減 0.6%，季減 5.0%，跌幅高於市場預期的 0.5% 和 4.8%。