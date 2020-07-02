南韓6月CPI與去年持平 政府發放現金略起作用

南韓統計廳 2 日發布數據顯示，6 月 CPI 與去年同期持平，避免連續兩個月出現負通膨，官員指出，部分原因在於政府向家庭發放現金。

統計廳指出，6 月居民消費價格指數 (CPI) 為 104.87，與去年同期持平。相較之下，今年 5 月為 0.4% 的負通膨。

南韓 CPI 年增率 圖片：tradingeconomics

但如果計算數值到小數點後兩位，6 月 CPI 為年減 0.01%。

去年南韓 CPI 連續 12 個月都在 1 以下，直到今年 1 月升至 1.5%，2 月為 1.1%，隨著疫情全球傳播，在 4-6 月急速下滑。

南韓統計廳官員 Ahn Hyung-joon 表示，雖然政府的現金援助似乎幫助推高了消費物價，但其影響在 6 月份有所減弱，刺激效應可能會在稍後反映出來，因為消費物價指標是典型的滯後指標。

Ahn 指出，飯店和餐飲服務業產出，在 6 月增長了 14.4%，而外出就餐在 6 月僅增長了 0.6%。

6 月數據分項來看，農副產品價格年增 4.6%，帶動整體物價提高 0.35 個百分點。石油類和公共服務分別下降 15.4% 和 2%，拉低整體物價 0.68 和 0.28 個百分點。包括石油類在內的工業產品，價格下降 1.4%，使整體通膨率下降了 0.47 個百分點。

排除農產品和石油價格的核心通膨，6 月則上漲了 0.6%，生活物價指數下降 0.3%。