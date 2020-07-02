〈夏普5G新機登台〉全力衝刺日本海外市場 目標營收占比提升至八成

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普會長戴正吳辭去鴻海董事後，全力拓展夏普海外市場，中國近期營運狀況回神，下半年也將重返美國市場，戴正吳強調，目標日本以外國家的營收比重要由現在的 7 成提升至 8 成。

戴正吳表示，當初到夏普就考慮辭掉鴻海董事職務，尤其日本公司很重視獨立性，但因為鴻海創辦人郭台銘的信任，就保留董事職務，去年從鴻海退休後，原本也要一同辭掉董事，但因工作需要而受邀回聘。

不過，經過一年後，戴正吳認為，鴻海營運穩定，因此決定辭去，同時在日本夏普也啟動接班，升任副社長野村擔任社長及營運長，不僅強化分工，也完成當初下一任會長要是日本人的承諾，戴正吳強調，未來以會長、執行長角色，全力衝刺夏普海外布局。

以夏普目前各地布局來看，戴正吳表示，中國市場過去在委由鴻海旗下富連網經營，結果摔了一個重跤，不過接手後又爬了起來，去年第四季由虧轉盈，雖然今年前 4 月因為疫情再度轉虧，但 5-6 月又回到獲利軌道，後續狀況可望持續好轉。

至於美國市場，戴正吳強調，要一步一步來，目前在墨西哥營運已經恢復， 預估下半年夏普會按部就班進入美國市場，絕對不能操之過急。

而在東南亞，夏普透過入股泰國 HIFI ORIENT THAI ，結合旗下品牌「ACONATIC」雙品牌策略，在當地顯示器市占率排名提升至第二，目前夏普 5 大家電產品電視、冰箱、洗衣機、空調、空氣清淨機在印尼、馬來西亞等東南亞國家，市占率都名列前茅。

此外，夏普也透過收購日本電氣 (NEC) 子公司 NEC Display Solutions ，強化商用領域，戴正吳解釋，以 B2B 顯示器來看，夏普著重在硬體，在日本國內也有很強的表現，而 NEC Display Solutions 則注重解決方案，主攻全球市場，併進夏普後，背後有強大的面板生產能力做支撐，將有助提升夏普在 B2B 顯示器中的市佔率。