歐元區6月製造業PMI創4個月新高 惟全面復甦需再三年

IHS Markit 週二 (23 日) 公布歐元區綜合、製造業、服務業的採購經理人指數 (PMI) 初值，隨著部分限制措施放寬，製造業和服務業萎縮幅度已稍微緩解，帶動 PMI 數據自上月低谷回升，不過受疫情不確定性影響，IHS Markit 認為，歐元區全面經濟復甦還需花費長達三年時間。

IHS Markit 歐元區 PMI 初值報告：

歐元區綜合 PMI 初值報 47.5，高於前值 31.9，為 4 個月來最高

歐元區服務業 PMI 初值報 47.3，高於前值 30.5，為 4 個月來最高

歐元區製造業 PMI 初值報 46.9，高於前值 39.4，為 4 個月來最高

歐元區綜合 PMI 初值 (圖：IHS Markit)

IHS Markit 表示，由於部分地區還在實施社交距離措施，旅館、餐廳、觀光旅遊和其他面向消費者的非必要業務仍持續關閉，不過整體來看，歐元區的限制措施已較先前寬鬆，這有助於部分企業重啟營運，推動商品和服務需求逐步回升。

IHS Markit 指出，總體來說，儘管企業產出仍處下滑態勢，然而，製造業和服務業的萎縮幅度已連兩個月顯著緩和，將 6 月 PMI 推升至 2 月以來最高水平。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區經濟情勢在 6 月獲得部分緩解。

Chris Williamson 說道：「儘管歐元區第二季 GDP 仍可能以高速下滑，但本月 PMI 回升有助於提振人們的樂觀情緒，即解除封鎖能幫助該地區在夏天來臨前結束經濟衰退。」

不過，IHS Markit 對於歐元區的復甦情況仍抱持謹慎態度，認為儘管企業正在重啟營運，疫情的長期影響仍存在巨大不確定性，在社交距離、消費者擔憂以及其他因素干擾下，全面復甦需花費一段時間。

IHS Markit 預計，今年歐元區 GDP 將萎縮 8% 以上，且經濟復甦動能可能在初期激增後趨緩，歐元區可能需要花費長達三年時間，才能將經濟恢復至疫情前水平。