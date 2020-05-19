看多美股 大摩：當今走勢宛如2009年3月牛市開展前

摩根士丹利 (大摩) 分析師舉兩大理由看多美股後市，他認為現今標普 500 指數 2009 年 3 月反彈模式，當年美國經濟即將步出危機，而標普 500 指數正要展開歷史上最長久的牛市，而且持有股票相對債券所能獲得的額外報酬 (即股票風險溢酬)，也回到當年水準。

目前疫情尚未完全退散，各國相繼解封，股市多空難辨，投資人正在評估新冠病毒導致的經濟衰退已經打住，還是仍在水深火熱中。悲觀派主張股市要花 18 個月才會觸及底部，但樂觀派認為國會和聯準會 (Fed) 傾力救市，能讓股市免於墜入類似 10 年前的深淵。

大摩美股策略主管 Michael Wilson 顯然是看多的一方，他在週一 (18 日) 發布的報告中說：「從很多方面來看，市場走勢密切追隨金融危機。」

標普 500 指數，深藍為目前走勢，淺藍為 2009 年。(來源: MarketWatch)

首先，股市反彈的模式和 2009 年 3 月雷同，股價高於 200 日均線的個股數目開始增加，以小型股為主的景氣循環股最明顯，這類股票通常在經濟開始復甦時率大盤之先上漲。

股價高於 200 日均線的標普 500 指數成分股佔整體比率，深藍為目前走勢，淺藍為 2009 年。(來源: MarketWatch)

另一個雷同之處在於股票風險溢酬 (ERP)，也就是標普 500 成分股的預估獲利收益率減去 10 年期公債殖利率，反映投資人持有股票這種風險資產相對於持有無風險的公債，能獲得的額外報酬。

標普 500 指數 ERP 走勢，深藍為目前走勢，淺藍為 2009 年。(來源: MarketWatch)

Wilson 表示，之所以在 3 月 16 日喊出股市已經觸底，主要原因就是 ERP 達到 2009 年 3 月時的水準。標普 500 指數在 3 月 23 日觸及近期底部 2237 點，和 Wilson 預測觸底時間點只差一週。

Wilson 說：「要說過去 10 年我們學到什麼，那就是當風險溢酬浮現，就要趕快把握住。」當債券價格下跌、利率上升或是股票上漲，風險溢酬都會下滑。

傳統上經濟復甦之前，景氣循環股帶動股市大漲，Russell 2000 股市過去一個月來上漲 8.3%，跑贏標普 500 指數 2.9% 的漲幅。但是其他個股並未出現類似狀況，例如銀行股就遠遠落後標普 500 指數，甚至比金融危機時期還差。

Wilson 解釋，這回 Fed 祭出刺激措施強力抑制公債殖利率，長天期公債殖利率可能長期處於低檔，導致銀行放款獲得的利潤，這把銀行股投資人嚇壞了。

但他認為投資人低估了長債殖利率 (如 10 年期美國公債) 可能隨著經濟復甦大幅回升的可能性，等於低估了金融股大漲的機率。

Wilson 說，美國國會已經通過約 3 兆美元財政刺激，有望帶動美國在疫情過後快速且持久反彈，加上需求若在供應鏈復原之前就回升，可能意外帶動通膨升溫，長債利率上揚。

他說：「雖然還在假設階段，但以當前 10 年期公債殖利率和通膨水準而言，有發生的的可能。10 年期公債殖利率上升或許是市場最大驚喜，這對股市有著莫大的意義。」