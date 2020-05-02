〈分析〉美股是反轉還是反彈？看看1930經濟大蕭條經驗

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之前，美股呈現多頭的態勢，自 2009 年 3 月 9 日至 2020 年 2 月 19 日，S&P 500 指數上漲了 400%，但隨著疫情全球蔓延，導致市場不安情緒升溫，並造成 S&P 500 指數重挫 34% 至 3 月 23 日的低點。

但是，為了減輕疫情對經濟所造成的衝擊，美國政府釋出大規模的貨幣寬鬆及財政刺激政策，促使 S&P 500 指數止跌回升，並上漲了 32% 至 4 月 29 日的高點。

金融海嘯時期至今的 S&P 500 指數走勢 (圖：Bloomberg)

但是，多名分析師認為美股於近日的上漲僅為熊市反彈，且由於疫情所造成的全球經濟衰退，可能將延續至 2021 年，因此，預估美股仍有 30% 至 40% 的下跌空間。

美股於近期的走勢，與經濟大蕭條時期的股市類似。在 1920 年代，美股呈現持續攀升的態勢，自 1921 年 8 月至 1929 年 9 月，道瓊指數大漲了 500%，但隨後自 1929 年 9 月 3 日至 11 月 13 日，道瓊指數大跌了 48%。

當時市場普遍認為，美股的下跌為僅為股市的修正，由於當時經濟呈現擴張的態勢，因此，市場預期股市仍有回升的空間。此外，在 1907 年金融大恐慌時期，道瓊指數自 1906 年 1 月 19 日至 1907 年 1 月 7 日，亦下跌了 48.5%，但隨後由於經濟尚屬穩定、促使道瓊指數回升，並達到 1909 年的高點。因此，市場投資人認為，48% 的股市跌幅並非罕見現象。

股市在 1929 年下半年下跌了 48%，隨後又攀漲了 48%，達到 1930 年 4 月 17 日的高點，但隨著經濟大蕭條的爆發，道瓊指數再次進入空頭，並由 1929 年 9 月的高點，重挫了 89% 至 1932 年 7 月 8 日的低點。

經濟大蕭條時期道瓊指數 (圖：Bloomberg)

因此，面對近日來股市的上漲，市場分析師呼籲投資人應抱持謹慎的態度，美國銀行分析師表示，在經濟面臨衰退風險、且股市下跌超過 30% 時，至少需要 6 個月以上的時間，股市才有可能觸及谷底。

此外，儘管為了對抗疫情的衝擊，美國政府已採取了史無前例的大規模刺激政策，且暗示若有必要將會釋出更多的方案，但卻可能仍不足以彌補疫情所造成的損害。

在經濟大蕭條時期，美國政府為了提振經濟，將基準利率調降至零利率，並釋出量化寬鬆政策，但經濟復甦的速度仍相當緩慢。此外，在 2009 年金融海嘯時期，政府所採取的稅減措施及擴大政府支出，規模達到 GDP 的 6%，但成效卻也不如市場的預期。

此外，由於肺炎疫情造成全球經濟衰退，並導致消費者財富萎縮，即使在疫情獲得控制之後，消費者的購物行為仍將趨於保守，並傾向重新累積損失的財富，因此，預期消費需求回升的速度將會較為緩慢。

另外，在治療疫情的疫苗開發並普及之前，經濟將難以全面性的復甦，且供應鏈的重建亦是個漫長的工程。雖然目前中國已恢復開工，但由於國內外需求仍舊低迷，因此，經濟復甦的速度亦相當緩慢。

由於疫情尚未獲得控制，且全球經濟的不確定性仍高，因此，美股雖然於 4 月份呈現大幅攀升的趨勢，但由於缺乏基本面的支持，因此，此波的股市上漲可能僅為熊市反彈，股市仍有下跌的風險，且投資仍應抱持謹慎的態度。

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