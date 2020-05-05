多國進入解封階段 高盛、大摩：全球經濟已浮現觸底回升跡象

隨著許多國家逐漸解除為防疫而實施的鎖國、封城措施，《彭博》報導，高盛集團和摩根士丹利 (大摩) 經濟學家不約而同說，跡象顯示全球經濟開始從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情中恢復元氣。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在週一發布給客戶的研究報告中說：「經濟活動很可能已經觸底，許多國家謹慎重啟經濟，封鎖令和社交距離限制逐漸減少。」

高盛預測，已開發經濟體在本季平均將萎縮 32%，不過第 3 季可望恢復成長、反彈 16%，第 4 季也成長 13%。

大摩首席經濟學家 Chetan Ahya 則在週日發布的報告中說：「我們追蹤的一些高頻指標顯示，全球經濟正在觸底的過程。」

他說，消費者信心已經改善、移動趨勢脫離谷底，家庭支出萎縮的速度比起疫情爆發頭幾週也趨於和緩。

「我們的解讀是，中國經濟已經在 2 月觸底，歐元區很可能在 4 月觸及谷底，而美國也將在 4 月底觸底。」

IMF 預估 2020 年個國經濟表現，紅色代表萎縮，藍色代表擴張。(資料來源: Bloomberg)

不過，滙豐 (HSBC) 經濟學家 James Pomeroy 週一警告投資人，最好不要押注全球經濟大幅反彈。他舉中國的數據為例說明，中國消費者支出或許只可能緩慢回升，因為人們對出門購物或重返工作場合仍心存顧忌。

高盛的 Jan Hatzius 肯定封鎖和社交距離措施帶來讓疫情有進展，但他同時警告，全球經濟展望面臨最大風險，就是隨著經濟重啟，感染率再次加速攀升。

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