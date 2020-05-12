短年期高利儲蓄險BYE 保費7月最高漲30% 將掀投保潮

為整頓壽險業賣高利儲蓄險、不當行銷保單等亂象，今 (2020) 年 7 月起，壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，對民眾來說，將買不到短年期高利儲蓄險，保費也將變貴，保經業者呼籲，7 月保費最高漲 30%，最好趕在 6 月底前規畫退休保障，保費相差相當可觀，已掀起投保潮。

永達保經表示，金管會訂定人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範，將自 2020 年 7 月 1 日生效；因應金管會公布壽險最低死亡門檻規定等措施，各家保險公司都在重新精算商品，預估大多保險商品保費將調漲，最高達 30%。這項新政策對民眾來說，若未能於 7 月前規劃，長時間下來保費差距相當可觀。

此外，台灣民眾越來越長壽，依據內政部公布「107 年簡易生命表」，國人平均壽命為 80.7 歲，比起 106 年增加 0.3 歲，其中男性 77.5 歲、女性 84 歲，均為歷年來新高，研判與醫療水準提升、重視食品安全、生活品質提高及運動風氣盛行等因素有關。長壽已成為國安問題，以勞動基準法強制退休年齡延後至 65 歲計算，退休後還有 12.5 年以上的人生，如何讓退休後的生活過的快樂無憂，愈早著手規劃，愈能事半功倍。

永達保經表示，台灣即將邁入超高齡社會，該怎麼保障自己的退休生活，建議可建立長年期退休保險規劃，善用時間與複利的優勢，以 35 歲林美麗為例，選擇 20 年期繳費，在 6 月底之前規劃 273 萬保額的增額終身壽險，年繳保費 245,427 元，20 年後有 5,057,325 元資金可運用；但若在 7 月後才規劃此退休型商品，保費漲幅若以 20% 來計算，20 年下來保費差距將超過 981,708 元。

究竟該準備多少退休金？行政院主計處統計，2018 年每人每月平均消費支出為 22,168 元，以國人平均壽命 80 歲、預計退休年齡 65 歲計算，就需預先準備 15 年的資源，但還不包括醫療、照護費用。

永達保經表示，扣除政府的社會保險、企業提撥退休金，其他不足處必須透過個人及早規劃，選擇合適的商業保險，及早準備減輕籌措退休金壓力，尤其年輕人不妨隨著收入增加逐步購買，做好保障。

長期推動退休保險規劃的永達保經總經理陳慶鴻表示，台灣五成多的民眾有做退休規劃，但額度明顯不足，人不一定會生病也不一定會發生意外，但一定會老化，老年時期身邊最需要的還是「足夠的老本」，賺錢不易的年代，民眾更要精打細算做好安穏的退休計劃，善用保險功能，為退休準備足夠的老本與保障，面臨老後的生活才會踏實又安心。