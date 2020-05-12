防疫風險高 醫護人員投保四大重點 

今 (12) 日是五一二護士節，今 (2020) 年因為全球新冠肺炎疫情，作為防疫第一線醫護人員，面對疑似案例，時時刻刻嚴陣以待，也代表著暴露於染疫的高風險環境中，全球人壽提醒醫護人員，投保醫療險有 4 大重點，其中首要考慮的是，伴隨醫療行為的高額雜費及基本住院日額費用，因此，投保首重實支實付型醫療險，再往上疊加重大傷病險、失能扶助險或其他如手術險、定期壽險、意外險等。

全球人壽表示，隨著醫療科技與時俱進，相信第一線的醫護人員最有感，只依靠健保給付不見得能滿足病患對更優質醫療服務、最先進醫療技術的需求。全球人壽說明，過去很多保單多是以壽險為主，但隨著新的醫療技術、藥物研發等出現，可能做完一個療程少則數萬元、多則數十萬元，保險的價值在此刻相形重要。

因此，全球人壽建議第一線醫護人員的醫療保障規劃，首先，絕對不能缺少實支實付型醫療險，尤其現今正面臨高風險關鍵時刻，萬一因醫護工作而罹病，其所需的醫療費用難以預估，應多善用實支實付型醫療險的雜費項目填補風險，再以日額型醫療險作為輔助，成為避免侵蝕家中經濟的最好護身符。

以此次新冠肺炎疫情為例，全球人壽表示，若保戶住進隔離病房，將比照加護病房的給付標準，若保戶是因從事防疫相關工作的醫護人員而感染，公司還會額外加發慰問金，不僅讓保戶可以對自己的保障放心，還能安心工作，讓保險公司當最好的後盾。

除了實支實付型醫療險，全球人壽也建議醫護人員應投保重大傷病險。重大傷病險是依據中央健保局重大傷病證明資格，涵蓋 22 類重大傷病、300 多個細項，但不包含先天性疾病、遺傳性疾病、早產兒引起併發症及職業病在內，而重大傷病險是一次給付型的醫療險種，在取得重大傷病證明後，就可以獲得一整筆保險理賠，讓保戶可以靈活運用，安心養病。

此外，失能扶助險也是全球人壽推薦醫護人員應當補強的部分，因為醫護人員工時長、壓力大、日夜輪班機率高，如果不幸發生疾病或意外造成 1-6 級失能時，失能扶助險每月定額保險金就能派上用場，若每月可以填補 3 萬至 4 萬元的費用，讓家庭不會因為突如其來的壞消息頓失經濟支柱而造成生活困境，而需要長期照顧的部分也能擁有穩定的金流支援，分擔照顧壓力。

若醫護人員在前三大類醫療保障都已補足且預算仍然足夠的情況下，全球人壽建議，還可以透過手術險、定額壽險、意外險、意外醫療險等保障，讓保障一層一層向上堆疊，來分散風險；但如果預算不足時，在實支實付型醫療險部分一定要做足保障，再來可以依序考慮重大傷病險、失能扶助險等險種進行規劃。全球人壽提醒，在以職業為投保考量時，也不能忘記每個年齡層所需承擔的責任，跟可能面臨的意外，必須與專業的壽險顧問定期透過保單健檢來討論。

