五大幣別壽險保費7月最高漲3成 三險種影響最大

為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約的準備金負債能適時反映市場利率，金管會今 (12) 日宣布，7 月 1 日適用的壽險業新臺幣新契約保單之責任準備金利率降 1 碼、美元降 2 碼、澳幣降 4 碼、歐元及人民幣保單則須看保單負債存續期間而訂，保險業預估，連動台幣、美元的各天期保費最高將漲 30%，還本終身險等三大險種受影響最大。

保險局表示，鑑於近期受新冠肺炎情蔓延對全球經濟景氣衝擊影響，美國聯邦準備理事會 (Fed) 及各國央行近期均採大幅降息的寬鬆貨幣政策影響，考量各幣別公債利率走勢有下降趨勢，為兼顧公司清償能力及保戶投保權益，並衡平商品費率穩定性，決議今年下半年各幣別適用的新契約責任準備金利率都與已調降。

保險局表示，新臺幣、美元及澳幣保單各負債存續期間分別均調降 1 碼、2 碼及 4 碼; 歐元保單負債存續期間 10 年以下維持不變，超過 10 年期者調降 1 碼; 人民幣保單負債存續期間除 10 至 20 年期間調降 3 碼，其他存續期間均調降 2 碼。

保險業者解釋，責任準備金是為因應壽險業經營長期保單未來的給付責任所提列的金額，屬保險公司的負債，因此，計算責任準備金的利率應適當反映市場利率水準，才能確保保險公司清償能力。責任準備金利率愈低，保費將愈貴，預估連動台幣、美元的各天期保費將上漲 10% 起跳，最高將漲 30%，受影響較大的險種為還本終身險、複利增額險、平準終身險三種。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務的經營。