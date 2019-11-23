〈儲蓄險漲價前卡位〉買短年期還是長年期好？保單投保建議大不同

由於金管會調降保單責任準備金利率，將使明年儲蓄險保費全面喊漲，因此適逢年底的保單健檢之際，不少保戶趁著未漲價，掀起一波儲蓄險投保潮，不過，許多保戶會問如果要買儲蓄險，到底要選擇短年期還是長年期好，錠嵂保經表示，那就要看個別的資金用途而定，要投保短年期或長年期，建議投保的儲蓄險也會大不同。

錠嵂保經表示，儲蓄險可以分為短年期跟長年期，比較普遍的短年期約 6 年，是一般人剛接觸儲蓄險時接受度較高的年期，如果想存結婚基金或是子女的教育金等，短年期會比較合適。

長年期的儲蓄險大約是 20 年左右，比較適合已經出社會一段時間後，有一定的積蓄，或是手邊有閒錢的人，不少人會趁青壯年時期開始規劃自己未來退休生活，所以把時間拉長一點一點慢慢存，負擔較輕。

短期規劃可選擇增額型儲蓄險

錠嵂保經表示，增額型儲蓄險投保年期幾乎都是 6 年期以上，只要在 6 年期繳完前解約，消費者要自負虧損；每年增加利息的部份，可以用來購買額外保障或像是銀行定存一樣的功能，適合小額存款，或是有特定存錢目標的人，例如：結婚、買房、教育基金。

等到繳費期滿後，不需要再繳費，保額會持續增加，同時可以領回的解約金也會跟著增加。錠嵂保經表示，以 6 年期增額型保單為例，繳費 6 年後，第 7 年起利息不會存入帳戶，而是以「利息 + 本金」的方式繼續滾利息，累積保單價值準備金的速度會比較快。

退休規劃可選擇還本型儲蓄險

錠嵂保經表示，若是要退休規劃，則可選擇還本型儲蓄險，投保後，每年給付生存還本金 (所繳保費加上利息給付)，每年保單價值準備金原本按照預定利率增加的部分，不會增加，而是全部把利息配給保戶，適合退休族或手邊有閒錢的人，因為當你存的金額越多，領的解約金會越多，跟增額型儲蓄險不同的是保單價值準備金不會以複利的方式增值。

儲蓄險保費怎麼繳比較划算？

錠嵂保經表示，有些人可能會認為「選擇年繳，一次要繳一大筆錢，感覺負擔很重，不如月繳會比較輕鬆！」其實這是錯誤的，因為月繳保費一年計算下來，保費會比年繳一次繳清來的多，所以選擇年繳或躉繳，都會比月繳來的划算。部分保險公司也會提供保戶用自動轉帳或信用卡扣款方式繳交保費，還會有 1% 的保費折扣。

儲蓄險若想解約要注意時間

至於在投保儲蓄險時，如果因為資金需求，想要解約的話，錠嵂保經建議，以 6 年期儲蓄險為例，如果未滿 6 年就解約，一定會損失部份本金，因此不建議儲蓄險還在繳費期間就解約。

如果是 6 年期繳滿後想解約，建議也要「看時辰」，錠嵂保經解釋，繳費是在每一年期的期初，等到約滿後要在當年度結束時解約，看的就是「年度末解約金」。如果你想在期滿後在次一年的契約開始後解約，要看的就是「次年度初預估累計增加的解約金」，這時候累積的解約金與前一年度末其實差異不大，所以要在年度末解約比較划算。

舉例來說，如果你的 6 年期儲蓄險繳費到期，想要解約的話，要等到第 7 年末你的解約金才會比保單價值準備金高，而非第 7 年年初。