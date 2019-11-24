〈儲蓄險漲價前卡位〉儲蓄險、定存哪個好 投保要考慮三件事

儲蓄險主打報酬率優於銀行定存，對於理財態度保守的人來說，頗具吸引力也是市場熱門保險商品，但專家提醒，買儲蓄險前先考慮這三點，包括：短期內不會動用到這筆錢、了解保單的內部報酬率 (IRR)、保障性質偏低。

「某某保單的報酬率比定存高」很多人對這句話一定不陌生，這也是業者銷售儲蓄險保單最常出現的說法，對於保守、習慣用定存的保守型人來說儲蓄險高「宣告利率」確實有吸引力，但儲蓄險真的適合作為保守理財的工具嗎？

提前解約一定虧 預留備用資金避免被迫提前解約

購買儲蓄險保單需躉繳一筆金額，繳費年期最短至少 6 年期起跳，根據目前市場上保單合約，如果保險人想要在 6 年內提前解約，不僅賺不了額外報酬，還有本金損失的問題，相較之下，提前解約定存只有利息會打折，但本金仍可一毛不減的拿回來。

換言之，想把積蓄投入儲蓄險前，建議該筆資金最好是至少 6 年用不到，可長期鎖住的資金，並預留部分可隨時動用的資金，避免哪天因急用而被迫提前解約儲蓄險，導致本金縮水反而得不償失。

內部報酬率 (IRR) 才是真正的投報率

綜觀保險公司儲蓄險介紹文宣所標示的重點，講的幾乎都是「宣告利率」，但宣告利率是指保險公司計算運用保費進行投資後所得的投資報酬率，目前多數保險公司每個月會固定宣告一次，而宣告利率會隨經濟環境變動。

以今年來說，受美國聯準會連續降息、金管會政策影響，大型保險公司接連調降宣告利率，直到 11 月全球股債回溫，保單宣告利率溜滑梯的現象才見緩和跡象。

但宣告利率多少不等於保戶投資報酬率，保戶真正獲得的投報率與內部報酬率 (IRR) 有關，目前網路上有不少計算保單 IRR 的網站與工具，投保前不妨花點時間，動手計算保單的 IRR 再決定要不要把錢擺在儲蓄險。

保障性質低

另外，比起傳統保障型壽險、意外險或醫療險等，儲蓄險保障性質偏低，因此保戶千萬別以為投保了儲蓄險，就能享有充足保險保障。