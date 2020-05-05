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股神巴菲特：Fed空前行動或帶來極端後果

股神巴菲特：Fed空前行動或帶來極端後果 (圖片：AFP)
股神巴菲特：Fed空前行動或帶來極端後果 (圖片：AFP)

外媒週一 (4 日) 報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 上週在股東會大力讚揚聯準會近期的救市舉措，但警告其收購公司債 (甚至垃圾債) 可能會帶來極端後果。

被稱為奧瑪哈的神諭 (Oracle of Omaha) 的巴菲特，上週在股東會不斷讚揚聯準會近期空前的行動。

他表示，Fed 這次行動很快，做得不錯，現任主席鮑爾有望載入史冊，也許是汲取 2008 年的教訓，3 月中旬就解決債市流動性問題，還推出一系列如低息融資的救市措施。

然而，巴菲特坦言，他擔心聯準會近期行動帶來的長期影響，購買公司債 (甚至垃圾債) 的行動或許會帶來極端後果。

Fed 曾在 3 月下旬表示，將透過 Fed 的初級、次級市場企業融資機制 (PMCCF、SMCCF) 購買公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款，紐約 Fed 週一發布聲明表示，將於本月初開始購入公司債及債券指數基金 (ETF)。

巴菲特提到：「Fed 正在做的事情，我們真不知道最終的結果，整體來看是正確的，但我不認為這沒有後果，我認為如果推動得足夠遠，它們可能會產生極端的後果，但同樣地，如果不這麼做，也會出現極端的後果。」

SIFMA 數據顯示，聯準會自 3 月出手救債市後，美債券發行量出現爆炸性增長。

今年 3 月份和 4 月份分別創下 2,533 億美元和 2,618 億美元的歷史新高紀錄，4 月公司債發行量較 2019 年同期足足增長 78.1%。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示：「我自己的感覺是，聯準會在垃圾債方面走得太遠了，也讓一些不應該借錢的企業籌到資金，但我理解他們這樣做的原因，這是一段非常時期，時間會證明其後果。」

Mohamed El-Erian 稱：「聯準會幾乎為幾乎所有人開放垃圾債市場，這也加劇市場對殭屍企業的擔憂，對此必須要小心，因為這會使美國變得與眾不同。」

巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 上周末報告最新財報，其現金達到創紀錄的 1370 億美元，較去年底又多了 100 億。

巴菲特表示，我們未進行大規模收購，因為沒有看到任何有吸引力的東西。

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