股神巴菲特：我花了 89 年才經歷這般市場恐慌

股神巴菲特週三 (11 日) 受訪時表示，新冠病毒和油價左右拳擊造成近期的美股暴跌，這是他花了 89 年才經歷這般市場恐慌。

然而，巴菲特認為，截至目前，近期美國股災並沒有比 2008 年金融危機或 1987 年 (黑色星期一) 發生的事來的可怕。

他表示：「如果你堅持足夠長的時間，你會看過市場上的一切變化… 我到了 89 歲才有了這樣的經歷，但是投資人如果必須每秒都盯著市場，他們會對新聞做出重大的反應。」

被稱為奧瑪哈的神諭 (Oracle of Omaha) 的巴菲特，似乎有能力承受這樣的市場風暴。據最新統計，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 持有 1280 億美元現金。

RIA Advisors 策略師 Lance Roberts 近期表示：「巴菲特累積財富的方式不是隨波逐流，而是引領潮流。他坐擁 1280 億美元現金有其原因。巴菲特完全清楚他已經放棄的收益 (一直沒有找到大象級別的收購對象)，但他仍在繼續追尋他的道路。他並不傻！」

雖然股神認為 1987 年和 2008 年的情況可能比現在更可怕，但不可否認的是，這對投資者來說是一個殘酷的時期，市場都殷切等待美國總統川普公佈經濟刺激措施。