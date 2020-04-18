趁新冠危機大舉入市抄底？「巴菲特戰友」孟格：這次我們很保守

《華爾街日報》週五 (17 日) 報導，股神巴菲特左右手、高齡 96 歲的波克夏副董孟格 (Charlie Munger) 表示，在這輪新冠危機中，波克夏將採取保守投資策略。

2008 年金融危機大爆發，金融機構陷入空前危機，巴菲特對高盛和美國銀行等金融機構大舉入市抄底，所有人都在關注這次全球新冠疫情肆虐，股神是否會再次危機入市，然而這一切似乎不會太快發生。

美國監管文件顯示，波克夏近期大砍航空股，減持達美航空 (DAL-US) 和西南航空 (LUV-US)，隨後還賣出紐約梅隆銀行 (BK-US) 持股，值得注意的一點是，金融股向來是股神鍾愛的類股。

這次新冠危機與 2008 年金融危機時的情況不同，孟格受訪時表示：「每個人都只是原地不動，受災企業高層向波克夏求助的電話並沒有響個不停。」

孟格解釋：「就航空業來說，他們不知道這到底是怎麼回事？這是他們前所未見的事件，他們的劇本沒寫到這種可能性。」

據最新統計，巴菲特旗下波克夏海瑟威持有 1280 億美元現金。

孟格說：「這次我們很保守。當有史以來最嚴重的颶風來臨時，我們就像一艘船的船長，只想著躲過這場風暴，寧願帶著大量流動資產 (Liquidity) 走出困境。」

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (14 日) 公佈最新《世界經濟展望報告》 (World Economic Outlook)，預估 2020 年全球 GDP 將萎縮 3%，恐將經歷 1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退。

孟格直言：「我們當然是正在經歷一場衰退，但美國政府止困的努力可能有助於避免長期的大蕭條。」

波克夏海瑟威 (BRKA-US) 將於 5 月 2 日召開年度股東會，預計將於 5 月 2 日左右發布第一季財報。