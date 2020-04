被USTR列為惡名市場 亞馬遜：川普政府公報私仇

美國貿易代表署 (USTR) 週三 (29 日) 發布年度特別 301 報告,同時也發表假貨惡名市場調查,亞馬遜 (AMZN-US) 的幾家國外站點,也被川普政府點名列入。

這份《假冒和盜版惡名市場報告》(The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),共列舉 38 個線上市場和 34 個實物市場,認為它們從事或促進了實質性的商標假冒和版權盜版。淘寶網、總部在新加坡的蝦皮購物,以及台灣網站「電影天堂」( DYTT8) 均被點名。

USTR 還把亞馬遜在加拿大、德國、法國、印度和英國的平台添加到列表中,表示亞馬遜顯示的賣方訊息經常會誤導人們,使得消費者和權利人都很難確定誰是真正的賣家,亞馬遜並未對平台賣家進行足夠的審查。

此舉引來亞馬遜強烈抗議,公司發言人說,這純粹是川普政府的政治行為,針對亞馬遜私人恩怨所做的追殺。

美國總統川普過去多次痛批亞馬遜,與執行長 Jeff Bezos 多次口水戰。週三川普雖然未直接點名,但批評網路零售商利用美國郵政的低收費獲益,要求「這些公司」為他們的包裹遞送支付更多費用。

在盜版控部分,亞馬遜辯稱,它已將資源用於打擊欺詐和濫用,並阻止了數百萬可疑的不良行為者開設賣方帳戶,並發布清單。

亞馬遜也在部落格上回文批評,稱亞馬遜在全球範圍內,99.9% 以上的客戶瀏覽網頁中,均未出現過假冒偽劣的報告,「我們堅決不同意 USTR 這份報告中對亞馬遜的定調。」