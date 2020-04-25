亞馬遜延長倉儲工人加薪適用期 但未鬆口延長無薪假

由於新冠肺炎疫情尚未緩和，亞馬遜 (AMZN-US) 週五宣布延長倉儲工人工資調漲時間。

今年 3 月時，亞馬遜表示將調漲倉儲和運送工人的時薪並給予 2 倍加班費，現在亞馬遜將這 2 項福利適用時間延長至 5 月 16 日。

美國地區工人時薪調漲 2 美元，英國工人時薪調漲 2 英鎊，許多歐盟國家的工人也約調漲 2 歐元。亞馬遜美國倉儲和運輸工人原有時薪約莫 15 美元 (部分地區可能超過)，美國倉庫工人只要加班就能獲得 2 倍時薪。

亞馬遜先前表示，將支付雙倍加班費至 5 月 9 日，但時薪調漲時間僅到 4 月底為止。

員工盼延長無薪假政策

亞馬遜沒有發布任何延長無限制無薪假政策的消息。亞馬遜 3 月時也宣布無限制無薪假該政策，允許員工留在家中，但公司不給薪也不會論處曠職。

亞馬遜表示，雖然公司會竭盡全力保持環境的清潔，並對員工採取預防措施，例如提供洗手液、測量體溫、發放口罩等，但仍擔憂的工人也可以選擇請假在家。

然而，根據亞馬遜的福利手冊，雖然請假在家的員工仍保有與公司的雇傭關係，但亞馬遜不保障請假員工銷假後能返回原有岡位，除非法律有明令要求。

亞馬遜發言人 Rachael Lighty 表示，公司將接受「高風險人士」以及受學校關閉而影響的工人的請假。

與亞馬遜公司辦公室的員工不同，許多物流中心的員工和送貨司機無法改為在家上班，但仍有員工因擔心工作中感染病毒而選擇請假在家，如果亞馬遜不延長無薪請假的時間，許多員工可能得在人身安全與工作之間做抉擇。

亞馬遜工人發動抗議（圖片：AFP）

2 名亞馬遜倉庫工人表示，他們已經休了一個多月的無薪假，因為他們擔心自己將病毒帶回家中。一位員工無奈表示，如果不能再休無薪假，她只能選擇辭職，「這將是最糟糕的狀況，因為我真的很喜歡在亞馬遜工作，而且我還要養小孩和重病的父親。」

亞馬遜的配送網絡強大，能履行 1 日配或 2 日配的運送服務，聘有 25 萬名以上員工，且全美超過 110 處。