今年股價飆30%還不夠！高盛看好亞馬遜Q1獲利井噴

亞馬遜 (AMZN-US) 下週四將公布 3 月止的季度財報，投資者預期股價將大爆發，市值上看 1.4 兆美元。

從亞馬遜股價走勢來看，這顯而易見，今年迄今亞馬遜股價漲幅超過 30%，在股價邁向史上高點領域時，市值也上升至 1.2 兆美元以上。

面對 Covid-19 大流行，美國和其他國家 / 地區普遍實施居家隔離，進而推動網購活動，因為消費需求激增，亞馬遜先計劃再招聘 10 萬員工才能對應，爾後又再宣布增聘 7.5 萬人。《紐時》報導，亞馬遜業務繁忙到，就連貝佐斯執行長也得重返公司接管日常管理，是這近年多年來頭一遭。

高盛分析師 Heath Terry 週四研究報告指出，他認為亞馬遜 3 月一季的營收和獲利表現均將「遠高於共識」，且在許多企業因疫情狀況未朗而撤回財測或不發布財測之際，亞馬遜反而可能發布高於預期共識的第二季財測。

第一季財測

(華爾街預期)

營收：729 億美元

每股純益：6.34 美元

(亞馬遜預期)

營收：690 億美元至 730 億美元，年增率 16% 至 22%

第二季財測 (6 月止)

(華爾街預期)

營收：766 億美元

每股獲利：5.96 美元

高盛的 Terry 預期第一季營收 741 億美元、每股獲利 6.51 美元。另外，他預期第二季營收 828 億美元、每股獲利 6.13 美元。

他指出亞馬遜零售雲端和廣告業務的需求不斷成長，且企業有滿足需求的能力，「這會讓長期成長率曲線更陡峭，逐漸推動獲利成長，並加強各業務的護城河競爭力。」

Terry 主張，儘管股價已上漲，但「市場持續低估亞馬遜平台的長期價值，亞馬遜在零售網購和雲端運算領域居於領袖地位，而當前的疫情危機讓消費者和企業採用率大幅提升，也正加速實現此目標。」

Terry 重申亞馬遜股價評級為「買進」，目標價自 2600 美元提升至 2900 美元，若達到 2900 美元的水準，亞馬遜市值將達 1.44 兆美元，超過市值 1.33 兆美元的微軟 (MSFT-US)，成為全球市值最高企業。