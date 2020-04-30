〈財報〉高通財報告捷 看好5G需求不受COVID-19衝擊 盤後漲3%

高通 (QCOM-US) 週三 (29 日) 盤後公布截至 3 月 29 日止的會計年度第 2 季財報，營收和獲利都優於市場預期，對第 3 季展望也大致符合分析師所料，即使新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊手機市場，仍簽下更多使用較昂貴晶片的 5G 手機合約，盤後股價勁揚 3%。

高通週三盤後上漲 3%。稍早收盤報每股 78.97 美元，漲幅 4.9%。

高通股價走勢。(來源: CNBC)

2020 年度 Q2 基於 GAAP 的財報關鍵數據

營收：年增 5% 至 52.16 億美元

稅前獲利：年增 26% 至 5.98 億美元

淨利：年增 29% 至 4.68 億美元

稀釋後 EPS：0.41 美元

2020 年度 Q2 基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

營收：年增 7% 至 52.06 億美元 vs. 50.25 億美元 (Refinitiv 共識預期)

稅前獲利：年增 9% 至 10.91 億美元

淨利：年增 9% 至 10.15 億美元

稀釋後 EPS：0.88 美元 vs. 0.78 美元 (Refinitiv 共識預期)

2020 年度 Q2 各部門表現

QCT 部門：營收年增 10% 至 41 億美元

QTL 部門：營收年增 4% 至 10.7 億美元

MSM 晶片出貨量年增 17% 至 1.29 億顆

2020 年度 Q3 財測

營收： 44 億至 52 億美元 vs. 48.9 億美元 (FactSet 調查的分析師預期)

稀釋後 EPS(non-GAAP)：0.60 至 0.80 美元 vs. 0.78 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

QCT 部門：營收介於 36 億至 42 億美元

QTL 部門：營收介於 7.5 億美元至 9.5 億美元

MSM 晶片出貨量 1.25 億至 1.45 億顆

和英特爾 (INTC-US)、德州儀器 (TXN-US) 等調降或取消財測的同業不同，高通對業績展望提供較明確的數字。

高通表示，疫情導致 Q2 整體手機需求減少約 21%，中國下滑幅度最大。高通並警告，Q3 手機出貨量可能下滑，因為中國以外經濟體也壟罩在疫情中。

高通在聲明中說，2020 年度 Q3 財測是基於手機出貨量比該公司原先預期減少 30% 所做的假設，而手機出貨量減少將導致 EPS 至少折損 0.3 美元。

手機銷售減少意味著高通的獲利和營收下滑，因為高通能從技術授權獲得的收入減少。但高通手機晶片平均售價為 31.8 美元，高於原本的 23 美元，顯示高階晶片需求攀升。

高通表示，已經簽訂的 5G 授權合約超過 85 筆，超過 45 家廠商已經發表或將推出商用 5G 裝置。

投資人也高度關注高通對中國市場的預測，以評估歐洲和北美手機市場在疫情後的復甦步調。對此高通表示，中國市場幾乎已經恢復以往水準。

高通是最大 5G 晶片供應商之一，擁有許多專利，從該公司的財報可一窺全球在 5G 方面的進展。

高盛執行長 Steve Mollenkopf 說，客戶很可能按照原本規劃的時程推出 5G 手機，他並未指明客戶是否包含蘋果 (AAPL-US)。

高通並重申先前對 5G 手機出貨的預測，全年度出貨量介於 1.75 億至 2.25 億支。

Moor Insights 分析師 Patrick Moorhead 說，高通財報最大驚喜是維持全年度 5G 手機出貨量不變，這代表 5G 手機發展「一切如常」，對高通而言是好消息。