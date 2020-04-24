什麼原因 讓遠離日常營運的貝佐斯重掌亞馬遜管理大權？

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 原本已經把公司日常營運交給副手，把心力放在長遠發展目標上，但《紐約時報》報導，在疫情帶來的種種考驗下，貝佐斯最近已經重拾管理大權，從庫存管理、新冠病毒檢測到因應公眾批評都有他的身影。

即使這家電商巨擘本身就是疫情下的少數受惠者，仍得克服新冠肺炎引發的網路購物需求激增、員工抗議、供應鏈瓶頸等挑戰。亞馬遜股價處於歷史高點，讓原本已是世界首富的貝佐斯，自 3 月初以來身價又添了 250 億美元。

貝佐斯上週在致股東信中說：「此刻我個人的時間和思緒，持續聚焦在 COVID-19 以及亞馬遜如何協助對抗疫情上。」

貝佐斯現在每天舉行電話會議，決定大大小小的事情，從庫存管理、病毒檢測，到回應輿論批評—時間精確到以分鐘計算。他不只和政府官員溝通，4 月還造訪了多年不曾到過的倉庫。

例如，為了回應被大量訂單癱瘓的物流，貝佐斯在內的主管很快決定暫緩非必需商品運往英國和美國倉庫。貝佐斯也決定把每年 7 月舉辦的「會員日」(Prime Day) 延後到 8 月，據說這讓公司損失約 1 億美元。

在哈佛商學院開設領導力課程的美敦力 (Medtronic) 前執行長的 Bill George 認為，貝佐斯的轉變反映疫情期間的企業管理截然不同，「無論是分析、規劃、指派任務還是問責，好方法似乎不存在。不管公司多大，領導人確實需要親自管理。」

即使有貝佐斯親自掌舵，亞馬遜仍顯得有些吃力，不但對員工確診病例激增有些措手不及，顧客訂單過多也把公司壓得喘不過氣。

隨著疫情在美國蔓延開來，亞馬遜遭員工抱怨把他們置於感染病毒的風險中，帶薪病假和防疫措施提供的保障不足，上百名員工醞釀罷工。最近亞馬遜還被爆料解雇兩名直言批評公司的員工，招致紐約官員和多名參議員批評。

報導指出，貝佐斯試圖尋找解決之道，包括提高基本工資、加班費，為工人訂購口罩，以及成立實驗室為員工提供病毒檢測。

知情人士透露，這幾年貝佐斯大多把精力優先放在公司面臨重大風險的計畫上，或者他覺得自己才能推動的業務。他大多時間都花在有趣、前衛的事情上，像是還在開發階段的語音助理 Alexa，或是亞馬遜無人商店 Amazon Go。