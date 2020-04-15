法國下令亞馬遜24小時內只能運送必要物資 違反罰款每日100萬歐元

法國貿易工會 (SUD) 週二表示，亞馬遜 (AMZN-US) 已被命令縮限 24 小時內只能運送必要物資，以利更深入評估該國各亞馬遜站點的武漢肺炎風險。

由於武漢肺炎疫情持續升溫，亞馬遜員工的健康標準和工作環境令人擔憂，一些工會先前一直呼籲完全關閉亞馬遜在法國的活動，或至少進一步抑制。

法國民眾呼籲停止亞馬遜購物行動（圖片：AFP）

然而，亞馬遜先前僅回應一切遵循健康準則，對工會最新說法沒有立即回應置評請求。

SUD 在收到巴黎郊外的南泰爾法院的裁定後表示，亞馬遜獲准運送的必要物資包括食物和衛生用品或醫療物品。

該法院還裁定，倘若亞馬遜延遲遵循該命令，每日罰鍰 100 萬歐元。

包括法國在內，亞馬遜在數個國家縮限產品範圍，以利倉庫人員能優先處理必要物資的訂單，儘管這些產品仍包含書籍。

法國廣泛防疫封鎖禁令期間，亞馬遜網站接收了許多手工藝品或居家裝飾品的訂單，亞馬遜員工曾透露，最近幾週他們都在包裝電玩遊戲和情趣用品等。

在亞馬遜法國員工出現確診病例後，亞馬遜受到勞檢人員審查，勒令要求改善法國 5 處站點的工作環境，其中已有 3 處倉庫的健康條件達標。

亞馬遜員工抗議工作環境的健康條件不足（圖片：AFP）

受惠防疫居家規定，消費者高度仰賴亞馬遜，亞馬遜為對應暴增的需求已宣布 2 次招聘倉庫和貨運人手總共 17.5 萬人。

亞馬遜表示，目前已提供員工使用消毒膠和其他衛生設備，並且擴大政府規定的安全社交距離，日後也將為所有美國和歐洲倉庫人員進行體溫檢測並發放口罩。