美若執行新版出口管制 華為仍不易從三星、聯發科取貨？

電子業近期熱議美國政府正準備公布的新規定，要求使用美國晶片生產設備的外國企業在向華為供貨時，必須先取得美國許可，而台積電立即成為最受關注焦點。

而先前市場消息傳出，在晶片供應上，華為也已經採多元化採購策略，減少美商比重，華為為此反擊稱美國進一步緊縮出口管制，華為依然可以從三星、聯發科和紫光展銳買到晶片。

但華為的轉單說法，也遭到業內質疑，若美國真實施更嚴厲的新規定，華為所提到的三星、聯發科及其他國外晶片供應商也必將在晶片設計製造過程中，使用許多源於美國的技術和工具，因此，三星、聯發科等廠商也理應遵守美國的相關法規，華為恐怕也很難藉由這些廠商繞過美國禁令來取得晶片。

此外，隨著美國可能採取的行動，外媒也爆出華為開始有所反制，包含將部分晶片製造從台積電轉移到中芯國際，或從美國以外地區，包含中國本土的晶片廠商購買晶片等。

目前華為主要依靠台積電來製造其各種高階晶片，包括行動處理器、5G 基頻晶片等，來用於華為自家的智慧手機、伺服器、電信設備等，分析師預估 2019 年底，華為已佔台積電銷售額的 13% 至 15%，可以轉移到中芯的晶片產量可能只佔晶片產量的 1% 至 3%，畢竟 5nm 與 14nm 的差距技術可不是說追就能追上。

(圖片: AFP)

《日經亞洲評論》認為，華為突然拋出關於供應鏈多元化的言論，主要是因為台積電在最近法說會上首度公開表示正在積極評估於美國建立先進晶片製造工廠的成本，這與台積電去年對此事的觀點發生重大轉變。

出於國家安全考慮，美國方面去年以來就建議台積電在美國設立製造基地。對於這個問題，台積電的態度一直是避而不答，保留模糊空間。

台積電指出能夠在美國建廠取決於三個條件，符合經濟效應、成本有優勢、人員及供應鏈要完備。同時台積電在美國建晶圓廠，必定是先進工藝的工廠，為此，相關的供應鏈也需要同時建立。

目前台積電正在調查供應鏈合作夥伴是否能夠跟進，以支持在美國設立先進晶圓廠所需的材料品質要求及成本效益。而美國人才濟濟，這方面要素較容易達成。

在近期致股東報告書中，台積電指出，全球疫情爆發期間，可能在各個層面對公司造成不利影響，其中包括全球半導體供應鏈中斷。該公司強調，國際間貿易緊張局勢造成總體經濟不確定性持續存在，將保持靈活應變能力，同時重申台積電是「大家的晶圓技術產能提供者」，公平且公正對待所有客戶，會盡全力保護智慧財產，秉持最高誠信正直原則經營業務。

在商言商，台積電也不願太過涉入這政治的角力戰，期待能在最大的可能性之下，保留住華為這大客戶。